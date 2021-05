O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 14

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio anunciou, nesta sexta-feira (14), o pagamento de um abono salarial de 500 Reais para os 1.377 enfermeiros, auxiliares e técnicos de Enfermagem da rede municipal de Saúde. O abono, de acordo com o prefeito, é um agradecimento pelo trabalho dedicado e incansável dos profissionais que atuam diretamente na linha de frente do combate ao novo coronavírus em Cabo Frio. O presidente do SindSaúde, Gelcimar Almeida, o Mazinho, disse que recebeu o anúncio com surpresa e lembrou que o governo ainda deve o salário de dezembro e outros benefícios.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores de São Pedro continuam reclamando que o prefeito Fábio do Pastel não tentou, até agora, um dialogo com a Câmara. Os mais ousados falam pelos corredores que os vereadores estão “no deserto”, ou seja, “não tem água para beber”. Essas são as fofocas do canhão.

Câmara de São Pedro da Aldeia

Arraial do Cabo

Por ocasião do aniversário de 36 anos de emancipação política administrativa do município cabista, na noite de ontem, a missa foi bastante concorrida. Todos os secretários se fizeram presentes. O que chamou atenção foi que Ronnie Plácido, o “homem do chapéu”, que agora está sendo chamado de “gênio da lâmpada”, estava do lado do prefeito Marcelo Magno, sentadinho. No Cabo, o que se fala é que rolou maior ciúme.

Missa de aniversário de Arraial do Cabo

Búzios

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, em liminar, derrubou a decisão do juiz Raphael Baddini que afastou o prefeito Alexandre Martins do cargo. O desembargador acatou o argumento da defesa, de que a decisão de primeira instância provoca desordem administrativa e viola a ordem e a segurança pública. A defesa de Martins lembrou, no recurso, que o objetivo do MP era a suspensão de pagamentos a título de honorários sucumbenciais de comissionados, para apurar suposta improbidade, não o afastamento do prefeito.

Iguaba Grande

O chefe de Gabinete da prefeitura de Iguaba, Fábio Costa (foto), além de ser homem de confiança do prefeito Vantoil Martins, virou o “coringa” do governo. Fábio foi designado pelo prefeito para ajudar o Secretário de Obras e está, atualmente, no Galpão Municipal. Na Prefeitura tem gente que Fábio está fazendo um estágio e futuramente deverá passar por outras secretarias do município. O moço está com a bola toda.

Chefe de Gabinete, Fábio Costa

Araruama

O Sindicato dos Servidores de Araruama voltou a afirmar que a pandemia do novo coronavírus no município está descontrolada e que não existe segurança sanitária para reabertura das escolas e retomada presencial do ano letivo. Os dirigente do sindicato dizem que as escolas não tem estrutura, que os profissionais da educação ainda não foram vacinados, e acusam a prefeita, Lívia de Chiquinho, de manter as escolas abertas por razões meramente políticas. O sindicato suspendeu a “Greve Pela Vida” depois que o governo determinou o corte de salários da categoria e classifica a decisão como tentar contra a vida de educadores, funcionários, estudantes e suas famílias.