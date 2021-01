O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 15

São Pedro da Aldeia

O empresário Claudinho Viviane não ficou nem 15 dias à frente da secretaria de desenvolvimento econômico de São Pedro da Aldeia. No canhão da fofoca, o que fala é que Cláudio se aborreceu com alguma coisa. Já a assessoria de comunicação informou que Cláudio pediu para sair por motivos pessoais. Tudo é mistério.

Iguaba Grande

Na Câmara de vereadores de Iguaba Grande tem gente dizendo que “passarinho sem alpiste, não canta”. Esse é um adágio antigo. Quem são os pássaros que estão sem alpiste? Na verdade, é uma alusão aos nobres edis que não sabem o fazer com seus colaboradores após a eleição.

Búzios

A aprovação das contas do ex-prefeito, Mirinho Braga, foi o tema mais comentado em Búzios nesta semana. Mesmo com parecer contrário do TCE, 7 vereadores votaram à favor do ex-prefeito. Os favoráveis foram Dom, Gugu de Nair, Josué Pereira, Lorran Silveira, Niltinho de Beloca e Raphael Braga, filho do ex-prefeito. Espertinhos, os vereadores Rafael Aguiar e Victor Santos se abstiveram dizendo não ter tempo para ler o processo. Bobos não!

Cabo Frio

O início de governo do prefeito José Bonifácio começou bastante conturbado, o que já era esperado, dado desgoverno do ex-prefeito Adriano Moreno. Mas é preciso que o atual prefeito tenha foco na saúde do município, uma das áreas mais sofrida com Adriano. Claro que uma análise profunda virá a partir dos 100 dias de governo. Neste momento, se observa que alguns que estão nas secretarias vão aprender “jogando o jogo da administração”. O que não significa que não terão êxito.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, reuniu a imprensa nesta semana, no gabinete, para falar de como encontrou a prefeitura cabista. Segundo o prefeito, não tinha uma moeda no cofre da prefeitura. Disse também que no hospital só havia um respirador. O prefeito também criticou as atitudes do ex-vice prefeito, Serginho Carvalho, que teria feito pagamentos de algumas empresas sem critério algum.

Araruama

A pandemia do Coronavírus vai impedir que um dos maiores blocos carnavalescos desfilar neste carnaval em Araruama. O famoso “Bloca das Piranhas” comemora 40 anos de existência neste ano de 2021.