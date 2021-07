O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 16

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia realiza novo mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana. O “drive-thru solidário”, no estacionamento da Havan, acontece no sábado e domingo, das 8h às 13 horas. As doses de imunizantes estarão disponíveis para moradores do município de 35 anos ou mais, além daqueles que já tomaram a primeira dose e estão aptos a receber a segunda aplicação.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio cancelou o mutirão de vacinação previsto para amanhã e no próximo sábado, 24, devido à baixa quantidade de doses de vacina contra a COVID-19 enviadas nesta semana pelo Estado. Em média, Cabo Frio recebe cerca de 6.300 doses por semana. Desta vez, a Secretaria Estadual de Saúde enviou apenas 2.650 doses, sem previsão denovos envios.

Arraial do Cabo

Para alertar a população sobre a necessidade da prevenção das hepatites virais, foi criada a campanha “Julho Amarelo”. Em Arraial do Cabo, o atendimento é feito nas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

O teste para diagnosticar as hepatites é feito gratuitamente. Em caso de resultado positivo, o tratamento pode ser feito também de graça nas ESFs do Município. As hepatites são uma inflamação no fígado, onde nem sempre os sintomas são aparentes, e podem se manifestar através de cansaço, febre, mal estar, tontura, dor abdominal, pele e olhos amarelos. As formas mais graves da doença são a cirrose e o câncer de fígado. A campanha ” Julho Amarelo” reforça as ações de vigilância, prevenção e controle das Hepatites B e C , assim como a Importância das vacinas.

Araruama

Rola nos corredores da câmara de Araruama que o vereador Oliveira da Guarda anda mais calmo. Tem gente que garante que Oliveira ouviu um passarinho cantar e ficou preocupado. Mas, vale lembrar que situação dos guardas continua na estaca zero. Só isso pode agitar o Zagueirão.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva, fizeram homenagem a vários moradores de Iguaba Grande que contribuem com o progresso do município, nesta sexta-feira (16), com entrega de moção de aplausos. Inclusive, o titular desta coluna foi agraciado e por isso agradece em nome de toda equipe da Rádio Litoral FM e do Jornal de Sábado. Muito obrigado!

Búzios

Surgiu na manhã desta sexta-feira (16), que um grupo de colaboradores do governo do prefeito Alexandre Martins estava com ciúmes do presidente da câmara, Rafael Aguiar. Em ligação para o Jornal de Sábado, Anderson Chaves disse que não é verdade. O Sombra continua de olho em todos os movimentos.