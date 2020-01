O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

Búzios

O vereador Miguel Pereira fez uma postagem em sua página do facebook se lançando pré candidato a prefeito de Búzios esta semana e depois apagou. Na Praça Santos Dumont, tinha gente dizendo Miguel recebeu uma ligação e acabou apagando a postagem. Quem pode ter sido?

Araruama

O Rodrigo Meira vai ser candidato a vereador? Essa é a pergunta feita por algumas pessoas em Araruama e tem razão quem pergunta. Acontece que o moço, que se diz pré candidato a prefeito, foi parar no PMN partido que tem como vereador o Nelsinho do Som que é titular no time da prefeita Lívia de Chiquinho. E agora?

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio realizaram ontem uma nova manifestação de protesto para exigir o pagamento do salário e dos benefícios em atraso. A categoria tomou as ruas do centro com gritos de palavras de ordem, bumbos, apitos, cartazes e até panelas para chamar a atenção. O prefeito Adriano Moreno anunciou que os profisisionais da Educação, pagos com verba do Fundeb, recebem nesta sexta-feira e que a folha de pagamento será concluída até o próximo dia 22.

Iguaba Grande

O vereador Adalberto Moreira deu uma desaparecida, segundo os assessores. Moreira continua triste pelos cantos da Câmara e da cidade. Tem gente garante que foi após uma ida a Fazenda da ex-prefeita. O que pode ter acontecido?

São Pedro da Aldeia

O vereador Ediel Teles não pode ser convidado para a mesma em que estiver o prefeito Cláudio Chumbinho. O motivo teria sido a atuação do próprio na votação do Orçamento. Ediel saiu emendado tudo. Deu ruim para o vereador.

Arraial do Cabo

O vice prefeito Sergio Carvalho, tão procurado pela mesa diretora da Câmara, apareceu ao lado de Cláudio Amiguinho e Tom, em Arraial do Cabo, propondo a união da oposição. Pelo visto, o vereador Tom não estava muito à vontade. Mas na política vale tudo até fingir que estava.