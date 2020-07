O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

Búzios

Em Búzios a situação da vereadora Gladys Nunes é o tema mais discutido nas rodas de bate papo. Os fofoqueiros de plantão acreditam que vereadora não tendo condições de sair candidata, vai optar por nome caseiro.

Arraial do Cabo

Rola nos bastidores da política de Arraial do Cabo que o pré candidato a prefeito Tom Porto está com uma equipe de peso de olho no pleito de novembro. Nomes como, Dr. Pedro Pinto, Cristiano DJ, Marcio Galo,Zima, Papu do Jornal A Shama e outros são titulares e estão afinados e no Tom. Esta semana quem foi fazer uma visita ao vereador foi o vice-prefeito, Sergio Carvalho. Será que vai se juntar o Tom?



São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, está com os olhos voltados para o Hospital do Olho Lagos, que será inaugurado nesta sexta-feira (17). O médico José Carlos Romeiro, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, disse que o Hospital terá vários convênios e também vai atender pelo SUS. Parabéns ao município pela conquista!



Araruama

Luiz do Táxi ou a irmã Maria da Penha Bernardes? Quem vai sair candidato na eleição deste ano? Na Câmara tem gente dizendo que o impasse entre os está existindo e que o pré candidato André Mônica vai ter que conversar com a dupla. E agora?

Cabo Frio



A Associação de Hotéis e Pousadas de Cabo Frio quer que o prefeito Adriano Moreno, libere o acesso de ônibus de excursão, vans e similares. Pelo visto, a discussão vai ser quente. Para fechar pedem também a liberação do uso das piscinas por conta do fechamento das praias. E agora?

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, inaugurou, nesta sexta-feira (17), a sede da Biblioteca Municipal, Elysio Pacheco Paes, na Praça da Estação. O espaço possui um acervo de 18 mil publicações.