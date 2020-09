O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 18

Búzios

O apoio político da vereadora Gladys Nunes, ao candidato do PDT, Leandro do Bope, virou assunto principal na Praça Santos Dumont, em Búzios. Até porquê, a moça já falou de todos com quem passa a caminhar a partir de agora. Leandro e o ex-prefeito Mirinho Braga, já foram alvos de suas críticas na Câmara. E agora?

Cabo Frio

Rola nos bastidores da política de Cabo Frio, que alguns pedetistas não viram com bons olhos os apoios dos vereadores Aquiles Barreto e Jefferson Vidal, ao candidato do partido, José Bonifácio. Tem gente que diz que é como “água e óleo”. Então tá…

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, está rindo atoa com a pavimentação da estrada Porto do Carro/Alecrim. Dizem que ele acordou cedo e partiu para a obra. Foi promessa de campanha e o povo da região merece.

Arraial do Cabo

A galera das Fake News voltou a atacar em Arraial do Cabo, logo após as convenções partidárias. A última que surgiu foi que o candidato a prefeito Renatinho Vianna, estaria com Covid-19. O boato foi prontamente desmentido com direito a teste negativo. A campanha promete ser quente.

Araruama

A confirmação do nome de Hérica Passos como candidata pelo PSL, continua causando muito na cidade. Segundo fontes, Márcia Arcanjo estava certa de que teria o nome aprovado pelo partido e isso não ocorreu. Segundo os fofoqueiros de plantão, quem articulou tudo foi o deputado Lorival Gomes.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, espera por uma verba para a saúde, vinda do governo do Estado. Mas pelo visto, com a confusão em que se encontra o governo estadual, vai ser difícil. A espera é de uma gestação completa, nove meses.