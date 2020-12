O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 18

Cabo Frio

O prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio, anunciou nesta quinta-feira (17) Jeferson Vidal para a presidente da COMSERCAF e o empresário, Bebeto Cardoso, para presidir o Ibascaf. Outros nomes para o segundo escalão também foram anunciados, mas já tem gente nervosa pela cidade por não ter sido lembrada.

Búzios

Deu o que falar em Búzios o lockdown decretando pelo Dr. Raphael Baddini, juiz da comarca de Búzios. Empresários, comerciantes, ambulantes e trabalhadores do turismo foram para frente do Fórum da cidade e da prefeitura protestar. Segundo Dr. Baddini, a determinação só ocorreu porque o poder público deixou de cumprir as medidas acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado Julho do corrente.

Iguaba Grande

Os servidores iguabenses estão muito felizes. Todos terão um Natal “gordo”, bem melhor do que muitos outros municípios. O décimo- terceiro salário já esta nas contas de todos. Os comerciantes também estão felizes pela injeção de cerca de R$ 3,5 milhões na economia do município. Como falam os cabistas, Vantoil Martins “esta nadando de braçada”.



Araruama

A prefeitura de Araruama publicou nesta quinta-feira, 17 de dezembro, o decreto 217, trata da Blitz Geral Covid-19, no Distrito de Praia Seca. A ação vai ocorrer no sábado, 19, das 09 às 17h. Equipes da saúde vão realizar testes rápidos de casa em casa dos moradores. São mediadas assim que o povo precisa. Parabéns para o executivo!

São Pedro da Aldeia

Os vereadores Fernando Mistura e Vitinho de Zé Maia foram vistos em Cabo Frio com o presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa. Segundo informações, eles estavam costurando a presidência da Câmara. A conversa foi forte.

Arraial do Cabo

O prefeito interino de Arraial do Cabo, Sérgio Lopes de Oliveira, o Serginho Gogo, exonerou todos os secretários da prefeitura. As exoneraçoes foram publicadas edição de quinta-feira (18), do Diário Oficial eletrônico município. Entre os secretários exonerados pelo prefeito estão, Paulo Trípoli Fontes, da saúde, Cláudio da Silva Bastos, de governo, Olavo Carvalho, de turismo e Luiz Cláudio Leal Barreto, o Kall, de administração.