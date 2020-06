O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

Arraial do Cabo

O ex-secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Antônio Carlos Kafuru, disse para o Jornal de Sábado que continua na expectativa de ser escolhido vice do prefeito Renatinho Vianna. Na tarde desta quinta-feira (18) surgiu rumores de Kafuru tinha desistido da ideia. Segundo o próprio, foi alarme falso. O ex-vereador Assis também tá de olho na vaga de vice.



Araruama

O primeiro ministro Chiquinho da Educação leu a coluna e viu o comentário sobre um possível encontro dele com Rodrigo Meira. Chiquinho disse que Rodrigo é pré candidato a prefeito e que quem vive falando isso é o ex-prefeito André Mônica e seu grupo. Chiquinho parece ter bola de “cristal”, porque já fala quantos votos terão os que vão diputar o pleito. O moço tá demais!



Cabo Frio

O pré candidato a prefeitura de Cabo Frio Coronel Rui França foi o entrevistado do programa Bom Dia Litoral, desta sexta-feira (19). Ao ser perguntado sobre com que o grupo irá governar o município de Cabo Frio, caso vença eleição, respondeu que o tem muita gente com capacidade que pode fazer parte da administração cabofriense. Segundo o Coronel, o que mais o entristece é o corrupção no município que acabou trazendo a operação da Polícia Federal.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa, está em casa com suspeita de Covid-19. Na última reunião de seu grupo, não compareceu. Segundo informações, Bruno Costa aguarda resultado de exame. Enquanto isso, Dr. Stefano Leite, Bia de Guga e Fábio do Pastel estão com o pé na estrada.

Búzios

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares, derrubou a liminar do Juiz de Búzios, Rafael Baddini, que determinava a adoção de uma série de medidas de combate ao coronavírus na cidade. O presidente do TJ frisou, na decisão, que o combate a pandemia e o ônus da política de combate a COVID- 19 é do Poder Executivo, lhe competindo as medidas que entende razoáveis para a abertura da economia fluminense. O desembargador também entendeu que as decisões do Juiz Baddini poderiam gerar risco de grave lesão à ordem pública, econômica e administrativa, com o comprometimento das finanças públicas.

Iguaba Grande

O espaço de lazer da Lagoa do Balcão virou a menina dos olhos do prefeito Vantoil Martins. Dizem que todos dias ele visita o local e com vários vereadores e pré candidatos do lado. Alguns falam que vão ao local para orar no monte. Então tá…