O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

Búzios

A comissão de Educação da Câmara de Búzios, realiza na próxima segunda-feira, às duas da tarde, audiência pública para discutir o retorno das aulas presenciais na rede municipal. A participação na audiência será limitada à capacidade de 20% do plenário (15 lugares), por ordem de chegada. O objetivo é evitar a propagação do novo coronavirus. Fazem parte da Comissão os vereadores Gugu de Nair, Niltinho de Beloca e Víctor Santos.

Araruama

Os profissionais da Educação de Araruama decidem na próxima quinta-feira, em assembléia online, os rumos da “greve Pela Vida”, contra a reabertura das escolas e o retorno das aulas presenciais. A assembléia está marcada para às seis da tarde. A greve, que completa doze dias nesta sexta-feira, segundo o sindicato, tem adesão de 60% dos profissionais de educação.

Cabo Frio

A nomeação do ex-vereador, Edilan Ferreira, o Edilan do Celular, como assessor especial com salário de aproximadamente R$ 3.550,00, deixou muitos colaboradores da campanha do prefeito José Bonifácio bravos. Edilan foi eleito vereador com o grupo de Alair Corrêa, pulou para o barco de Marquinho Mendes, se filiou ao MDB na eleição passada, e agora, “monta na garupa da bicicleta” de Zé. Edilan nem teve voto, já que a candidatura foi indeferida, e ele considerado inapto. Nem o nome constou da urna eletrônica. Na câmara e na prefeitura todos querem saber quem é o “padrinho”.

Iguaba Grande

Os vereadores Junior Bombeiro e Luciano Silva foram ontem para o bar do Dadai comer um peixe frito, e não levaram o coleguinha Elifas. Segundo informações dos corredores da câmara, bateu ciúmes. E aí para acabar com a polêmica criada, Luciano foi hoje ao gabinete de Elifas, que o convidou para uma carne seca com feijão no bar do Darli. Aparentemente, Elifas levou um “drible” da dupla.

São Pedro da Aldeia

Os profissionais da Educação de São Pedro da Aldeia decidiram através de assembléia, na quinta-feira (18), iniciar um movimento grevista. Na próxima quarta-feira (24), a categoria deve se reunir às 14h com o prefeito, Fábio do Pastel, para discutir pautas de segurança dos profissionais na volta às aulas.

Arraial do Cabo

O ex-secretário no governo Renatinho Vianna, Ronnie Plácido, conhecido como o homem do Chapéu, além de virar assessor especial de Gabinete do prefeito Marcelo Magno, está cheio de moral na prefeitura. Na Praça do Guarani tem gente dizendo que Ronnie vai galgar mais espaço no governo. O homem do Chapéu voltou com tudo!