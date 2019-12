O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 20

Araruama

A Juíza de Araruama, Alessandra Araújo, proibiu a prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, de gastar mais de R$ 178 mil com queima de fogos de artifícios no réveillon. A decisão é uma resposta à ação dos vereadores Penha Bernardes, Oliveira da Guarda e Valéria Amaral. Segundo eles, o governo pretendia gastar cerca de meio milhão com a festa. Os vereadores garantem que não são contrários a festa, mas lembram na ação que a cidade vive uma série crise na saúde. A prefeita Lívia de Chiquinho classificou a ação como fruto da fértil e inusitada imaginação da oposição.

Cabo Frio

A polêmica envolvendo a instalação dos parquímitros continua com força em Cabo Frio. O novo sistema de cobrança deve entrar em vigor no dia primeiro de janeiro pelas Praias do Forte, Peró e centro da cidade. Os motoristas pagarão o valor de R$ 2 por hora, diariamente, das oito da manhã a meia noite. Segundo nota emitida pela prefeitura, os veículos com placas de Cabo Frio continuarão isentos da cobrança.

Iguaba Grande

Os moradores do bairro Vila Nova e adjacências vão ficar de olho no caminhão do lixo. O motivo é a criação de um “lixão” votado na sessão da Câmara de terça-feira que acabou em uma grande confusão e o vereador Adalberto Moreira com a pressão arterial nas alturas. O moço foi assistido pelo colega vereador e médico Alessandro Grimaldi.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna festejou no dia de hoje o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores. No beco da fofoca, o que falava era que a oposição torcia para que não. Coisas do beco da fofoca.

Búzios

A eleição de 2020 de Búzios vai ser bastante concorrida. Cada dia que passa aumenta o número de pré candidatos. Atualmente constam da lista: Alexandre Martins, Henrique Gomes, Joãozinho Carrilho, Joice Costa, Leandro do Bope e Gladys Nunes. Dizem que outros nomes vão surgir até março.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia teria fechado acordo político com o chamado “blocão” de vereadores. Segundo os corredores, a testemunha foi o deputado estadual Vando Família. Dizem que foi palavra de “escoteiro”.