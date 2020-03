O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 20

Iguaba Grande

A secretaria de Saúde de Iguaba Grande informou que o município tem mais um caso suspeito de Coronavírus. Segundo a equipe de saúde, trata-se de uma mulher de 49 anos que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento com sintomas respiratórios.

Cabo Frio

Esvaziamento total no DEM de Cabo Frio. Isso o que rola nos corredores da prefeitura de Cabo Frio sobre o DEM, que luta para montar uma nomita, mas o que se fala é que a “briga” entre o homem forte do governo Adriano, o Cati, com o vereador Miguel teria provocado um “sai sai” do partido. Dizem que Miguel pode até não concorrer o pleito eleitoral. Será que Cati se vingou?

Búzios

O pagodeiro Leandro, do Lance Maneiro, não está de brincadeira e quer uma cadeira na Câmara buziana. O moço foi visto em um café na manhã desta sexta-feira (20) com o estrategista Henrique DJ. Leandro pelo visto vai jogar no “time” de Joãozinho Carrilho. Olho no lance!

Araruama

Longe da prefeita Lívia de Chiquinho, mas sem fechar as portas em definitivo. O vice-prefeito Marcelo Amaral não anda sorrindo para a prefeita, Lívia mas também não assume um “casamento político” com o ex-prefeito, André Mônica. Amaral tem sido muito cirúrgico com sua ações. Aliás Amaral é cirurgião, né!

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia vive dias de calmaria. Nem o maior foqueiro da cidade, segundo os frequentadores, o Mala, tem aparecido por lá. Dizem o coronavírus colocou a galera para correr. Melhor assim!

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna, de Arraial do Cabo, foi um dos primeiros prefeitos da Região dos Lagos a tomar decisões para impedir que turistas e visitantes de irem às praias. Renatinho radicalizou para o bem de todos os cabistas. Tem que ser assim!