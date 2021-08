O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 20

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vacina, na próxima semana, contra a COVID-19, moradores entre 18 e 24 anos. A vacinação acontece de 9h às 16h, nas Escolas Adolpho Beranger e João Torres. Na segunda-feira serão vacinados os moradores de 24 e 23 anos na parte da manhã e de 22 no período da tarde. Na terça-feira, o município vacina pessoas de 21 anos na parte da manhã e de 20 anos no período da tarde. Na quarta serão vacinados os de 19 anos e na quinta os de 18. A prefeitura reservou a sexta-feira para repescagem a partir dos 18 anos e para aplicação da segunda dose de quem foi imunizado com AstraZeneca ou CoronaVac.

Cabo Frio

As primeiras provas do Concurso Público 2020, para cargos efetivos na prefeitura de Cabo Frio, serão realizadas neste sábado e domingo, em 26 locais da cidade. Todos os candidatos deverão utilizar máscara facial, portar álcool em gel e caneta esferográfica azul ou preta. Não será permitido consumir alimentos nos locais de prova, exceto os candidatos que apresentem condições de saúde que exijam alimentação intervalada, mediante apresentação de laudo que comprove a necessidade. No sábado, os portões serão abertos às 14h e às 15h. Já no domingo de manhã, o acesso será permitido a partir das 8 horas e finalizado às 9. A tarde, os candidatos poderão entrar entre 14 e 15 horas.

São Pedro da Aldeia

Uma parceria entre a prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Instituto Federal de Educação vai oferecer 130 vagas em cursos gratuitos online de qualificação profissional, voltados para mulheres. As inscrições estarão abertas entre segunda e quarta-feira da próxima semana. As vagas são para cursos de Fotografia, Mídias Sociais, Gestão Financeira, Empreendedorismo e Economia Solidária, com duração de um mês. Podem realizar a inscrição mulheres maiores de 18 anos, que tenham o Ensino Fundamental concluído e, no máximo, o Ensino Médio completo. A previsão é que as aulas tenham início no dia 6 de setembro.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, antecipou na última quinta-feira, o pagamento de 50% do décimo terceiro salário de todos os servidores municipais. O prefeito, em vídeo divulgado numa rede social, disse que a antecipação busca a valorização do funcionalismo. Ele agradeceu a dedicação e frisou que os servidores são fundamentais para o crescimento da cidade.

Araruama

O amor está dominando os corações no município de Araruama. Nesta quinta-feira (19), por ocasião do aniversário da prefeita Lívia de Chiquinho, o “primeiro ministro” Chiquinho Da Educação fez uma declaração de amor para prefeita, chegando a dizer que Lívia foi “presente para Araruama e que a mesma é uma iluminada”. A noite, na câmara, foi a vez do apaixonado, Oliveira da Guarda, fazer uma declaração de amor para a vereadora Penha Bernardes, que retribuiu. Oliveira, sem medo de ser feliz, falou para Penha que a amava, e emocionada lhe respondeu “eu também te amo”. Araruama já está sendo chamada de cidade do amor. E viva o amor!

Iguaba Grande

Os fofoqueiros de plantão de Iguaba Grande estão falando que o vereador, Junior Bombeiro, não conseguiu dormir após presidente a sessão da Câmara de quinta-feira (19). JB, como é conhecido em Iguaba, assumiu a cadeira do presidente, Balliester Werneck, que devido a um compromisso no Rio de Janeiro, não conseguiu chegar a tempo para presidir a sessão. Os vereadores que participaram da reunião não economizaram elogios a Júnior. O moço gostou da cadeira.