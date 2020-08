O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 21

Cabo Frio

José Bulcão da Silveira Filho, não é mais o Secretário de Obras de Cabo Frio. Eduardo Leal, que já trabalhou nos governos de Alair Correa e Marquinho Mendes, é o novo titular da pasta. O prefeito Adriano Moreno, desde de segunda-feira, vem promovendo mudanças no primeiro escalão do governo. O primeiro a cair foi o Secretário de Turismo, Paulo Cotias. No mesmo dia, o prefeito exonerou os secretários de Cultura, Milton Alencar Júnior e de Fazenda, Clésio Guimarães, além do procurador geral Bruno Aragutti. O ex-procurador foi para a Fazenda. Clésio, para a Casa do Empreendedor. O governo ainda anunciou os titulares da Cultura e do Turismo.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Henrique Melman, garantiu ontem, na Justiça, o direito de concorrer a prefeitura cabista nas eleições de novembro. A Juíza de Arraial do Cabo Juliana Goncalves Figueira Pontes suspendeu, até a decisão final, a sentença que cassava os direitos políticos do ex-prefeito por cinco anos em Ação Cível Pública por dano ao erário e improbidade. Melman foi condenado por participar de caminhada para promover o então pré-candidato a prefeito nas Eleições de 2008, José Bonifácio. Ele teria distribuído revistas exaltando atos de governo e usado funcionários públicos durante o período de expediente.

Búzios

A pré-candidata a prefeita de Búzios, Gladys Nunes (PSC), não conseguiu reverter sentença em Brasília e continua inelegível. A vereadora não teria prestado contas dentro do prazo quando concorreu para deputada estadual. Pelo visto, está ficando difícil.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande parou para ouvir a ex-prefeita, Grasiella Magalhães, no programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM. O atual prefeito Vantoil Martins, Fabinho, Júnior Bombeiro, Renatinho da Saúde, Hugo Canelas e muitos outros políticos aumentaram o volume do rádio. Grasiella disse ser pré-candidata e que contratou o advogado, Carlos Magno, para assisti-la.

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros de plantão do canhão de São Pedro da Aldeia, contaram que quem passou por lá foi o vereador Vitinho de Zé Maia, dizendo que tinha tido um sonho, onde perdia o partido PL. Segundo informações, o “sonho” foi horrível. O que tem de real neste caso?

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que o vereador Rony Rossi, pode ser convocado por André Mônica, para compor chapa rumo ao pleito eleitoral deste ano. Rony quer ser candidato a vereador mais uma vez. Seria o plano “B”?