O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 21

Arraial do Cabo

O Deputado Federal Gutemberg Reis visitou o município de Arraial do Cabo na manhã desta sexta-feira. Segundo o prefeito Marcelo Magno, o encontro serviu para estreitar os laços políticos. Na pauta da reunião estiveram reivindicações de investimentos em água e saneamento básico para os distritos cabistas. Nos corredores, dizem que quem articulou foi antes “homem do chapéu” e agora “gênio da lâmpada”, Ronnie Plácido.

Ordem: Mazinho Neto, Deputado Gutemberg Reis, Prefeito Marcelo Magno, Fabrício Abílio e Ronnie Plácido

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio entregou nesta quinta-feira (20) duas retroescavadeira novas ao município. As maquinas ficaram expostas na Praça Porto Rocha e também em Tamoios, distrito de Cabo Frio. Quem passou por lá disse que apenas dois vereadores estiveram no local, aplaudindo o feito. Foram eles Josias da Swell e Davi Souza. Por quê será os outros vereadores não foram ao local?

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel surpreendeu moradores nesta quinta-feira (20), ao expor em praça pública os veículos do município deixados pelo governo Chumbinho. A frota está exposta em frente a garagem municipal, na Avenida Francisco Coelho, no centro da cidade. São inúmeras ambulâncias, kombis e diversos outros veículos que estavam na garagem do município e, segundo o atual governo, não estão em boas condições. Quem visitar a exposição para ver de perto o exemplo vai encontrar duas faixas com as seguintes dizeres: “vamos tirar o lixo debaixo do tapete” e “dinheiro público não deve ser tratado assim”, colocados a mando do atual prefeito.

Araruama

O clima esquentou na reunião desta quinta-feira (20) entre os vereadores Eloy Ramalho e Nelsinho do Som. O motivo foi um requerimento do vereador Nelsinho que pedia ao executivo araruamense fiscalização de um posto desativado nas proximidades da rodoviária. Foi a gota d’água para Eloy sair em defesa dos proprietários, que são da família do ex-vereador Saulo Perez. Segundo informações, Eloy teria falado que, ao falar sobre o posto, Nelsinho “pesou” nas palavras.

Iguaba Grande

O vereador Júnior Bombeiro foi para Duque de Caxias, se encontrar com o prefeito Washington Reis e o irmão deputado federal, Gutemberg Reis. A van partiu de Iguaba lotada. Dentre os passageiros estavam o copeiro, o motorista e o assessor Rogério. Júnior reivindica um ginásio poliesportivo para a cidade.

Búzios

Os vereadores Aurélio Barros e Niltinho de Beloca, ainda por conta do episódio da eleição da mesa diretora da Câmara, segundo fofoqueiros da Praça Santos Dumont, andam de “castigo no milho”. Dizem que Marcão, secretário de Serviços Públicos, vem tentando salva-los, pedido ao prefeito para os atenda.