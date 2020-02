O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 21

São Pedro da Aldeia

Os servidores foliões de São Pedro da Aldeia estão rindo a toa. O prefeito Cláudio Chumbinho mandou depositar o salário de fevereiro e com isso vai todo mundo comprar fantasia. Serão R$ 8 milhões circulando no município. Já é carnaval em São Pedro da Aldeia.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna de Arraial do Cabo, festejou o pagamento dos salários dos servidores do mês de fevereiro. Todos vão de fantasia nova para o carnaval cabista. Segundo Renatinho, será injetado no comércio cerca de R$ 7 milhões de Reais. Que venham os blocos!

Cabo Frio

Os presidentes dos blocos carnavalescos de Cabo Frio estão bravos com o prefeito Adriano Moreno, porque a estrutura da festa do rei momo caiu na conta dos blocos. Como tem acontecido, o prefeito não teria cumprido com o que fora acordo com a Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas(Abaccaf).

Araruama

O Bloco das Piranhas, de Araruama, o maior bloco de Arrastão da região se prepara para ganhar as ruas na segunda-feira e arrastar uma multidão de 150 mil foliões. Um caminhão-pipa vai distribuir dez mil litros de caipirinha aos foliões durante o percurso do bloco que desfila a partir das cinco da tarde de segunda-feira pela praia do Centro. Eduardo Valladares lembra que o bloco este ano comemora quarenta anos e leva para a rua o tema “Tem de Rio, de Lagoa e de Mar. O bloco das Piranhas é outro patamar”.

São Pedro da Aldeia II

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho, disse que não tem mais tempo para esperar que os vereadores votem o empréstimo de R$ 30 milhões destinado a obras de pavimentação. O projeto está retornando ao Executivo e não será reenviado a Câmara. O prefeito também negou que o governo pretenda dividir o aumento de 12,08% dos servidores em 24 parcelas. Chumbinho explicou que o índice, referente a 2020, será pago em parcela única. Os percentuais referentes a 2017, 2018 e 2019 é que serão parcelados. O impacto do aumento nas contas públicas é de R$ 3 milhões de Reais. Chumbinho também negou que o governo pretende acabar com o bolsa auxilio aos universitários. O prefeito garantiu cque vai ampliar a lei que atualmente beneficia apenas vinte universitários da cidade.

Iguaba Grande

O vereador Adalberto Moreira e o suplente de vereador Elifas foram a abertura do carnaval de Iguaba. Segundo o “Sombra”, os dois preferiram ir para o bar do Darli a subir para o belo camarote do staff do prefeito Vantoil Martins. Fofocas do Sombra.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont que o prefeito André Granado comprou belas fantasias para Joãozinho Carrilho e Miguel Pereira. Granado quer os dois bem ensaiados e afinados no carnaval e depois do Carnaval.