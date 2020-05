O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 22

Búzios

A galera da política de lá está andando com uma xerox do Diário Oficial do Estado, parte 5, que contém a nomeação de Vinicius Pereira de Oliveira da Costa, no Governo do Estado. Evidente que não tem nada demais nisso, mas quando a vereadora Gladys diz que caminha só, começa o “tiroteio” nas redes sociais. Fogo no parquinho!

Cabo Frio

O vereador Rafael Peçanha admite entrar na justiça para saber dos gastos com o hospital de campanha. O prefeito Adriano Moreno já havia falado em entrevista à uma TV de Cabo que o custo com o hospital ficou em R$250 mil por mês. Só apenas falou.

São Pedro da Aldeia

Na luta contra o Coronavírus, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e empresários de São Pedro da Aldeia, decidiram abraçar uma campanha educativa estimulando toda população ao uso de máscaras. A inciativa vale elogios e muito importante para vida econômica da cidade aldeense. Que o povo entenda e valorize a vida.

Iguaba Grande

Uma postagem sobre pagamento de aluguel da antiga sede da prefeitura de Iguaba Grande chamou a atenção dos moradores, até porque o prefeito,Vantoil Martins, prometeu em campanha que acabaria com esse gasto. A prefeitura de imediato respondeu que o prédio passa por reforma para ser entregue, o que exige o proprietário. Sendo assim, a prefeitura diz que os gastos referidos são para a obra do imóvel. Então tá…

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, autorizou, através de decreto, o funcionamento de salões de beleza e barbearias na cidade a partir da próxima segunda-feira mediante o cumprimento de uma série de exigências. Os estabelecimentos deverão respeitar as medidas preventivas de distanciamento, além disso, deverão manter apenas um cliente dentro do comércio. O decreto proíbe a entrada de acompanhantes assim como o cliente aguardar atendimento dentro do salão ou barbearia. Os proprietários, além de usar máscara de proteção deverão disponibilizar álcool 70% na entrada.

Arraial do Cabo

A ANP depositou ontem à parcela dos royalties de maio, referente a produção de março. O município cabista teve uma perda de 40% em mediano repasse. Isso também ocorreu com o município de Cabo Frio, mesmo assim coube para Arraial do Cabo R$ 4 milhões e 600 mil.