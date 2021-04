O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 23

Araruama

Informações dão conta de que o vereador Amigo Walmir continua muito nervoso e prometendo discurso forte para a próxima terça-feira. Walmir quer ser recebido pela procuradora, Dra. Daniela, que o deixou de “molho”, daí o motivo de sua irritação. Os coleguinhas do vereador andam dizendo que ele vai até ficar cabeludo e a procuradora não vai atende-lo.

Iguaba Grande

Os fofoqueiros de plantão andam falando que o vereador, Balliester Werneck, só convocará a eleição da mesa diretora da Câmara após ter uma conversa com o prefeito, Vantoil Martins, e o chefe de gabinete, Fábio Costa. E tem mais, a conversa terá que ser de portas fechadas. Como falam os cabistas: “que é diele?”

São Pedro da Aldeia

Surgiu nesta semana em São Pedro da Aldeia, rumores de que o prefeito, Fábio do Pastel, pode fazer algumas mudanças no secretariado, nos próximos dias. Na prefeitura, ninguém confirma, mas também não nega que os que não estão rendendo poderão perder a cadeira. Vamos acompanhar…

Cabo Frio

A vice prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, em audio vazado ontem, nas redes sociais, revelou estar decepcionada com o prefeito José Bonifácio e acusou integrantes do governo de atuar contra o bem do povo de Cabo Frio. O motivo do descontentamento, na conversa com um interlocutor, identificado como “Pezão”, é não ter conseguido nomear pessoas do grupo político dela, que trabalharam na campanha de 2020. Magdala conta que não vai a prefeitura há dois meses e revela que acreditou que poderia fazer mais por Tamoios, mas que estaria de mãos e pés atados.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins enfrenta a primeira crise com a Câmara de Búzios. A base de apoio do governo rachou por conta da eleição para a Mesa Diretora, marcada para a próxima terça-feira. Alexandre lançou o nome de Rafael Aguiar, que deve enfrentar o vereador Lorran Silveira, que teria articulado a mudança da data da eleição. Lorran espera o apoio dos vereadores Aurélio, Niltinho, Gugu de Nair e Raphael Braga. Rafael conta com os votos de Dom, Vitinho e Josué. A eleição para presidente é feita em votação aberta.

Arraial do Cabo

O governo do Estado inicia na próxima segunda-feira as obras de contenção e drenagem da encosta da RJ-140, na curva da Prainha. O local vai ganhar também um mirante. A obra, que tem custo orçado em pouco mais de R$ 4,7 milhões e prazo de conclusão de oito meses, é esperada desde dezembro de 2019, quando o então governador Wilson Witzel anunciou a execução da obra da encosta e de um deck num dos principáis cartões postais da cidade.