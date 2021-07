O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 23

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martinis lançou, durante live realizada nesta quinta-feira (22), programa Iguaba Melhor, um pacote de obras que incluiu construção de escolas, reformas de unidades de saúde além de obras, drenagem e pavimentação. O pacote será executado com recursos do FUNDEB, Salário Educação, Emendas parlamentares, Governo do Estado e, principalmente, com a receita dos royalties que aumentou de R$ 1 milhão, para, em média R$ 10 milhões. Com o aumento acontece acionou a Agência Nacional de Petróleo classificou a cidade como Zona de Influência e Impacto para eventuais catástrofes.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, criticou o governador Claudio Castro, durante coletiva em Cabo Frio, ontem, que contou com a participação do prefeito José Bonifácio, secretários de governo e de deputados do PDT. Rodrigo disse que o nome dele é a alternativa para a crise do Estado e acusou o governo Cláudio Castro de não ter visão estratégica, experiência e gente séria. O Rio, de acordo com o ex-prefeito, vive a pior crise da história e classificou de câncer o avanço das milicias e do tráfico. Ele frisou que para tirar o estado da crise é preciso governar pensando nas próximas gerações, não nas próximas eleições.

Araruama

O mais novo casal de Araruama virou celebridade. Trata-se do vereador, Oliveira da Guarda, e da vereadora, Penha Bernardes. Segundo os fofoqueiros de plantão, o cupido flechou o coração dos dois. Por serem pessoas públicas, por onde se passa não se fala em outra coisa. Na verdade, muita gente têm desejado muitas felicidades para ambos. As fotos no Instagram falam tudo.

Arraial do Cabo

A câmara de Arraial do Cabo, assim como muitas no Brasil, está de recesso mas quando voltar aos trabalhos, vai ferver. Segundo informações, o motivo seria um desentendimento do presidente Shogum com seus pares. Agora é só aguardar agosto chegar.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia viabilizou a volta de um morador de rua, que vivia perambulando próximo à rodovia RJ-106, área urbana da cidade, para sua cidade natal no interior de São Paulo. A ação, que contou com o apoio de agentes da Guarda Municipal, merece os parabéns. Isso é um trabalho humanizado que deveria ser feito em vários municípios do Brasil.

Búzios

A Prefeitura de Búzios antecipou hoje (23) o pagamento referente ao mês de julho de todos os funcionários públicos do município. A antecipação dos salários de julho se dá devido ao feriado da Padroeira da cidade, “Sant’Anna”, que é comemorado na próxima segunda-feira (26). O servidor público Buziano merece!