O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Araruama

A prefeitura de Araruama decidiu criar um sistema de rodízio para comércios da cidade. Segundo o executivo, a medida visa evitar a falência das empresas. Será obrigatório o fornecimento por parte das empresas, álcool 70 em gel e máscaras para os funcionários.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, deve vetar o projeto de lei do vereador Miquéias Gomes que prevê a reabertura das igrejas em tempo de pandemia. Miquéias no plenário da Câmara defendeu a reabertura para cultos, mas a população não gostou. No mínimo foi inoportuno tal projeto.

Cabo Frio

Será que alguém vai ter coragem de aparecer na carreata marcada para domingo em Cabo Frio? O Ministério Público expediu recomendação ao prefeito, Adriano Moreno e ao comandante do 25° batalhão, Coronel Ibiapina, no sentido de evitar a carreata marcada para domingo. O MP também recomenda que os participantes sejam identificados e seus veículos apreendidos com possibilidade de perda à favor da União, Estado e Município.

Arraial do Cabo

Depois do encontro do vereador Tom e do ex-prefeito, Andinho, que repercutiu na cidade, o prefeito, Renatinho Vianna, pescou no “aquário” de Tom. O conhecido Rangelzinho foi para os braços de Renatinho e já prometeu a música de Campanha.

Búzios

A polêmica das cestas básicas continua por todos os cantos de Búzios. Tudo começou com uma confusão entre a vereadora Gladys e o guarda municipal Nilton. O caso chegou até o MP, que diz ter indícios de irregularidades e um suposto super faturamento na compra das dezenove mil cestas básicas. O MP teria encontrado 13.069 na quadra do INEFI. A polêmica tá no ar.

São Pedro da Aldeia

Uma ação em frente às agências bancárias de São Pedro da Aldeia, que registrava uma grande fila, teve atos educativos. Prefeitura e Marinha do Brasil orientaram a todos sobre o contágio do Coronavírus. Uma parceria contra um inimigo invisível. Parabéns!