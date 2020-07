O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Henrique Gomes, anunciou em nota que testou positivo para COVID-19. O teste foi feito na última segunda-feira (20). O ex-vereador e atual chefe de gabinete do deputado Dr. Serginho, Henrique DJ, se encontra internado em Hospital, do Rio, com Covid-19. A família tem agradecido as orações e apoio dos buzianos.

Iguaba Grande

O vereador Adalberto Moreira de Iguaba Grande ficou muito bravo quando leu notícia de que estava foragido. Em entrevista no programa Bom Dia Litoral, nesta sexta-feira (24), disse não está foragido e que ele toda família estava em casa. O vereador é dono de um material de construção e está sendo acusado de movimentação ilegal de areola.



Cabo Frio

A juíza Sheila Draxler Pereira de Souza, titular da segunda Vara Cível de Cabo Frio, determinou que a prefeitura e COMSERCAF paguem os aposentados e pensionistas até o quinto dia útil de cada mês. Na decisão, a juíza diz que a aponsentadoria é um direito constitucional e o aposentado digno de seu salário. Deu ruim!

Araruama

O vereador Ronni Rossi já decidiu que não vai concorrer a eleição deste ano. O que não significa deixar a carreira política. Aliás, anda falando que está a disposição de André Mônica. O que isso significa?



Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo continua na faixa amarela e possivelmente de atingir outra etapa de flexibilização em agosto. O prefeito Renatinho Vianna, tem falado que não tomará nenhuma decisão isolada. Muita calma nessa hora.

São Pedro da Aldeia

Elson Pires, secretário de serviços públicos de São Pedro da Aldeia, tem sido muito solicitado nos bairros de São Pedro da Aldeia. Dizem que quando Pires chegam logo as máquinas. Na prefeitura, o que se fala é que o prefeito Cláudio Chumbinho está satisfeito com o secretário.