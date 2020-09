O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 25

Arraial do Cabo

A turma das fakes news ficou nervosa com uma multa que teria levado da justiça eleitoral. Na sentença, a juíza Juliana Pontes condenou os envolvidos na ilicitude a pagar mais de R$ 100 mil reais em multa. Dizem que tá doendo muito, para os envolvidos.

Iguaba Grande

O secretário de Saúde de Iguaba Grande, Valdecir Júnior, contestou com veemência a matéria que saiu no último sábado, no Jornal Extra, na coluna de Berenice Seara. Segundo Valdecir, um levantamento feito pela secretaria de Saúde mostra que o número de óbitos na UPA municipal, entre os meses de março e setembro deste ano, foram os menores dos últimos 5 anos. No Jornal Extra, a colunista disse que Iguaba era recordista em número de mortos por habitantes na região.

Cabo Frio

Com grande feriadão se aproximando, vendedores ambulantes pressionam o prefeito Adriano Moreno, para liberar comércio nas praias de Cabo Frio. A exemplo do que ocorreu no feriado da Independência, eles querem trabalhar no feriado de 12 outubro, de Nossa Senhora Aparecida, e na semana do Saco Cheio. O presidente do Sindicato dos Empreededores Ambulantes e Camelôs (Seiaccre), Luciano Dias, está otimista.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que a campanha eleitoral vem trazendo sérios desentendimentos entre Luiz do Táxi e a presidente da Câmara, Penha Bernardes. Para quem não sabe, os dois são irmãos e vão disputar a eleição deste ano. Luiz do Táxi não tem poupado críticas à casa legislativa a qual tem como presidente sua irmã, Penha. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

As contas do prefeito Cláudio Chumbinho, que estão na câmara, não devem ser votadas na próxima semana. Segundo informações, os vereadores ainda discutem o tema. Nos corredores da Câmara só se fala nisso.

Búzios

A partir de domingo começa a campanha eleitoral e o “caldeirão” vai ferver em Búzios. Para quem não sabe, Búzios terá 10 postulantes a cadeira de prefeito.