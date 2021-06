O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 25

Arraial do Cabo

Rola nos corredores da câmara de Arraial do Cabo, que o vereador Ayron Freixo preparou um belo café para o prefeito Marcelo Magno e seu irmão, Thiago Fantinha, em sua residência. Após o café, Ayron teria acertado sua ida para o time político do prefeito. Como dizem os cabistas: “Bobo não, galo”.

Cabo Frio

Cabo Frio inicia na próxima semana o recadastramento de ambulantes que atuam nas praias. Eles foram divididos por grupos (com carrinho e sem carrinho) e por trechos onde trabalham. O recadastramento vai começar pelos ambulantes com carrinho da Praia da Rasa, no segundo distrito. Eles serão recadastrados nos dias 1º e 2 de julho. Os que trabalham sem carrinho serão recadastrados nos dias 5, 6 e 7. Nos dias 1º e 2 de julho também serão recadastrados os ambulantes com carrinho da praias de Tamoios, até o Pontal de Santo Antônio. Os que trabalham nestes trechos, sem carrinhos, deverão se recadastrar nos dias 5, 6 e 7. A entrega da autorização está prevista para ocorrer entre 1º e 10 de setembro.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia prorrogou, até 22 de setembro, o prazo para que os contribuintes que tem dívidas com o município negociem o pagamento com desconto de multas e juros. Os interessados podem fazer o refinanciamento de forma on-line ou procurar o setor de atendimento da Secretaria de Fazenda, na sede da prefeitura. Os descontos chegam a 100% dos encargos para quitação em cota única. Os contribuintes também podem parcelar o débito em até 12 vezes, com desconto de 80% das taxas. Quem optar pelo parcelamento da dívida em até 24 vezes, terá direito a 50% de desconto de juros e multas.

Búzios

A Secretaria de Serviços Públicos de Búzios fez um cronograma de mutirões nos bairros para a próxima mês, com início na próxima segunda-feira (28), no centro da cidade. Nos mutirões vão ser recolhidos entulhos, coleta de galhos, capina, varrição e pintura. O cronograma está disponível no site oficial da prefeitura.

Iguaba Grande

O vereador Elifas Ramalho vestiu a camisa do “time” do prefeito Vantoil Martins no dia de hoje (25). Segundo o Sombra, o prefeito realizou o convite e Elifas até se emocionou. Agora o vereador vai “sentar na janela do ônibus”. Então tá bom…

Araruama

Bueiro causa confusão na Câmara de Araruama. A sessão da casa legislativa araruamense ficou para lá de quente na quinta-feira (24). O vereador Amigo Valmir “mandou a língua” no Pastor Sergio Murilo e nos que entraram na discussão. Sobrou até para vereadora Roberta e o vereador Luiz do Táxi. Amigo Valmir estava inspirado e com um discurso eloquente. No final teve a turma do deixa disso.