O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 26

Cabo Frio

A primeira baixa no governo do prefeito José Bonifácio foi o assunto nas rodas de bate-papo de Cabo Frio. Segundo fontes, outras pastas podem ter mudança. A senhora Janaína Revelles, irmã do presidente da Consercaf, Jeferson Vidal, deixou a cadeira da secretaria da Assistência Social, dando lugar para Nilza Miquelotti, que estava na chefia de gabinete do prefeito. Dizem que Vidal está muito bravo.

Araruama

Na sessão desta quinta-feira (25), os vereadores de Araruama voltaram a debater a situação da Enel no município. A câmara, no ano passado, chegou a acontecer uma CPI, que teve como presidente o vereador Amigo Valmir, mas não vingou. Agora, diante das reclamações dos empresários sobre falta de energia constante no município, uma nova CPI pode ser montada, e os vereadores Oliveira e Julio César, já estão dando apoio para Valmir presidir. Será que ele vai querer?

Arraial do Cabo

O ex-vereador Luciano Tequinho virou empresário. Segundo informações, o moço têm vendido muito suco e sanduíche. Os fofoqueiros de plantão, da Praça do Guarani, falam que Tequinho está faturando tanto, que já deu para comprar um automóvel novinho. “Cala a boca, galo”, disse um cabista da Praia dos Anjos.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia iniciou o pagamento dos servidores nesta sexta-feira (26). O salário referente ao mês de fevereiro já está disponível na conta. Oprefeito, Fábio do Pastel, ressaltou a dedicação das secretarias envolvidas, mesmo em momento de crise econômica, em função da pandemia do novo coronavírus.

Iguaba Grande

Com dois bolos e discurso de união, o chefe de Gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fábio Costa, festejou seu aniversário na manhã desta sexta-feira (26). O evento foi bastante concorrido, e contou com as presenças de vários políticos, ente eles: o prefeito Vantoil, que veio correndo de Brasília, o vice-prefeito, Alexandre, o vereador Luciano Silva, suplentes de vereador e outras personalidades. Dizem que teve gente chegando de madrugada para o evento. Os “puxas” madrugaram.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, deu continuidade ao atendimento dos municipes na Subprefeitura da Rasa, nesta sexta-feira (26). O objetivo é ouvir a comunidade e suas reivindicações, afirmou o prefeito.