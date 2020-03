O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27

Cabo Frio

Empresários fazem reunião com prefeito Adriano Moreno para cobrar reabertura do comércio. Eles alegam prejuízos astronômicos e dizem não aguentar mais. O empresário Hugo da Boi Bom pediu reabertura imediata. Quanto a prefeitura, mais um depósito no valor de R$13,1de royalties fortaleceu o cofre do município.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna de Arraial do Cabo em entrevista à Rádio Litoral FM, na manhã desta sexta-feira (27), disse que começa a reabertura do comércio neste fim de semana. Tudo será feito gradativamente. Segundo o prefeito o município continuará fechado para proteger o povo cabista.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, assinou ontem à noite novo decreto que visa o funcionamento parcial do comércio. A partir desta sexta-feira (27) o comércio de Iguaba passa a funcionar evidente respeitando o decreto municipal.

São Pedro da Aldeia

Os empresários do município de São Pedro da Aldeia estão querendo que o prefeito Cláudio Chumbinho autorize a abertura parcial do comércio. Até o fechamento desta coluna a prefeitura não tinha se manifestado. Uma segunda reunião teria sido marcada para o final da tarde desta sexta-feira (27) para buscar uma solução.

Búzios

O presidente da Comissão do Direito e Defesa do Consumidor, vereador Dom de Búzios, vem recebendo inúmeras denúncias de moradores de Búzios. Segundo os consumidores, vários estabelecimentos comerciais vem praticando preços abusivos. Dom promete uma ação in loco. Segundo ele, o quilo de alho chegou a “bagatela” R$ 37. Um absurdo!

Araruama

Vai ser devagar, devagarinho, mas o comércio de Araruama vai funcionar com açougue, hortifruti, lanchonetes e outros que se destinam a venda de alimentos. Todos terão que seguir na íntegra o novo decreto.