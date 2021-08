O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27

São Pedro da Aldeia

O empresário Claudio Viviani esta novamente à frente da Secretaria de Desenvolvimento de São Pedro da Aldeia. Ele ocupou o cargo no início da atual gestão, mas solicitou desligamento por motivos particulares.

O secretário já está trabalhando para dar continuidade ao projetos de atração de empreendimentos, visando estimular o crescimento industrial, do comércio do município. Viviani disse que pretende criar novos polos industriais com o objetivo de manter a política de atração de empresas para o município e de geração de empregos e desenvolver o turismo, cultura e esporte para fomentar novos negócios.

Búzios

A Praça Santos Dumont, em Búzios, vai ser palco, neste sábado, a paritr das três da tarde, de uma oficina de tênis mesa. O objetivo é incentivar a pratica do esporte e divulgar a Copa Buzios de Tênis de Mesa na próxima semana.

Evandro Manhaes, que organzia a oficina, disse que o evento tera participação de atletas federados, desafio do saque e um torneio relâmpago. O evento é gratuito e aberto a todas as pessoas que gostam do chamado ping-pong. Manhaes coordena também uma escolinha de Tênis de Mesa no Progresso, em Cabo Frio e promove, no próximo dia 4, no Ginasio do INEF, na Rasa, a Copa Búzios de Tênis de Mesa. As inscrições estão abertas. A competição será disputada nas categorias iniciante, absouto, veterano e praticante.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio(PDT), recebeu na manhã desta sexta-feira (27) em seu gabinete o ex-prefeito, Alair Corrêa. Quem chegou cedo na prefeitura, ficou sem entender nada, mas na política vale todos os encontros. Dizem que dentre os muitos temas tratados pela dupla, surgiu algo relacionado a pretensa candidatura do ex-deputado, Janio Mendes. O que isso significa?

Iguaba Grande

O vereador Elifas Ramalho vai homenagear quatro pessoas com título de cidadão iguabense e ainda vai convidá-las para um jantar em sua residência regado, muito câmarão, lula e ova de tainha. Claro que não vai faltar muita cerveja e vinho. Tá podendo!

Araruama

O município de Araruama que vem sendo chamado de município do amor, saiu na frente e discute o futuro político de olho em 2022. Para se ter uma ideia, além da lista de nomes para a Alerj e Câmara Federal, já surge nos corredores da prefeitura que Dona Lívia de Chiquinho, pode colocar seu nome para o governo do Estado. E agora?

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, teve a prisão decretada nesta sexta-feira pela justiça, a pedido do Ministério Público. Ele é acusado de comandar organização criminosa que promovia venda e invasão de terras do Parque Costa do Sol. O ex-secretário de Ordem Pública, Marcio Galo, e o ex-secretário de Meio Ambiente, Marcio Croce também, tiveram prisão decretada, assim como O ex-chefe do Parque, Ranieri Porto Ribeiro. O grupo criminoso era formado por integrantes da prefeitura e do INEA, além de bombeiros e PMs.Também sao investigados o ex-vice prefeito e vereador Sérgio Lopes Carvalho, o ‘Serginho Gogô’, a superintendente do INEA, Marcia Simões, e o então chefe do Parque, André Cavalcanti. A Assessoria do Renatinho Vianna informa que foi surpreendida com a notícia, não possuindo maiores detalhes sobre, e que seus advogados também não tem conhecimento da íntegra do processo e irão se posicionar após tomar conhecimento do processo.