O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

Búzios

Acabou o Carnaval e agora o bloco dos políticos vai desfilar. Em Búzios, a expectativa é que o prefeito André Granado divulgue o nome de seu pré candidato conforme prometido em 2019. Dizem que o jovem Joãozinho Carrilho pode ser o nome.

Araruama

O secretário Anderson Moura festejou a ida da prefeita Lívia de Chiquinho para o PP. O moço não esconde que tamanha felicidade. Moura deve ser candidato a vereador em outubro.

Iguaba Grande

Todo mundo quer saber o que motivou Jr. Bombeiro a se pronunciar em seu facebook, mandando um recado para algumas pessoas da cidade. Mesmo sem citar nomes, a galera da boca maldita anda dizendo que a mensagem tinha endereço certo. O Bombeiro deu o recado.

Cabo Frio

A demora no atendimento na UPA do Parque Burle, em Cabo Frio, ontem, terminou em confusão e na suspensão do atendimento depois que uma paciente agrediu um médico. O jornalismo da Litoral FM apurou que apenas dois, dos cinco médicos que deveriam estar trabalhando, estavam na unidade, o que provocou a demora no atendimento e gerou reclamações. A confusão levou o outro médico a suspender o atendimento com medo de sofrer agressão. A atitude dos profissionais, de acordo com o sindicato da saúde, teve o aval do Conselho Regional de Medicina.

São Pedro da Aldeia

O procurador da República Leandro Mitidieri vai ampliar as ações no Ministério Público Federal contra poluição na Lagoa de Araruama. Ele admitiu responsabilizar prefeitos da região e até o INEA não só por negligência a fiscalização mas,também, por permitir o despejo de esgoto clandestino na Lagoa.

Arraial do Cabo

O Sombra viu o Walter Lucio, o Tê, entrando em algumas residências nesta quinta-feira, nos distritos de Figueira e Monte Alto. Dizem que o moço almoçou uma três vezes.