O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

Cabo Frio

O ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB), está festejando duas liminares que conseguiu na justiça. Segundo informações, uma é de contas que a Câmara votou e a outra é de um processo envolvendo seu nome e a Revista Veja, mas para ser candidato ele terá que ganhar mais uma liminar. Tem gente que acha difícil conseguir. Será que consegue?

São Pedro da Aldeia

O tema mais comentado no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, é a situação política de Elisângela Lobo, na parceria com presidente da Câmara, Bruno Costa. Durante a semana, surgiu notícia de que Elisângela seria pré-candidata a prefeita e deu o que falar na cidade. Mas, a semana terminou com a notícia de que a dupla vai continuar como estava. Bruno Costa pré-candidato a prefeito e Elisângela Lobo, pré-vice.

Arraial do Cabo

Juliano Felizardo, conhecido como Juliano de Figueira, vem sendo procurado por vários pré-candidatos de Arraial do Cabo. Dizem que Ton Porto e Marcelo Magno estão disputando o apoio para a eleição de novembro.

Búzios

O advogado Carlos Magno almoçou ontem, em um famoso restaurante, com um grupo de empresários e políticos. No almoço, Magno acertou sua participação como coordenador da campanha do pré-candidato, Leandro do Bope. Mirinho Braga e Nani Mancini comandaram o bate-papo.

Araruama

A senhora Márcia Arcanjo, filiada no PSL de Araruama, entrou com uma representação no Conselho de Ética e Fidelidade Partidário do Partido PSL, em face do deputado Federal Lorival Gomes de Almeida. Segundo a própria, a “crise” está instalada no partido e o caso pode parar na Polícia Federal, visto que já fora convidada para falar sobre o assunto na PF. Márcia, disse que o deputado havia lhe convidado para ser candidata a prefeita pelo partido, o que não aceitou inicialmente, mas teria aceitado disputar um cadeira na câmara. Diante da indecisão, Márcia teria optado por formar chapa com Dr. José Roberto. Para piorar a situação, segundo Márcia, o deputado Lorival se aproximou de Rodrigo Meira, que é de outro partido. Pelo visto o final pode não ser feliz.

Iguaba Grande

O grupo do prefeito Vantoil Martins, como se fala no dia a dia, ficou “bem na foto”. Como acontece em época de eleição, todos os candidatos fizeram suas fotos no dia de ontem. Dizem que faltou camisa nas lojas da cidade. Segundo os fofoqueiros de plantão, os pré-candidatos Júnior Bombeiro e Renatinho da Saúde levaram até batom. Que coisa!