O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

Arraial do Cabo

A eleição da Associação dos Barqueiros Tradicionais e Extrativistas das Praias de Arraial do Cabo (ABTEPAC) virou o tema principal do município de Arraial do Cabo. Na noite de ontem, em uma reunião com aproximadamente 80 barqueiros, o Drº Pedro Pinto conduziu uma Assembleia, em que em entrevista ao programa Bom Dia Litoral desta sexta-feira (28), afirmou ter sido uma eleição, e que Dioguinho passa a ser o presidente da Associação e Popone o vice. O advogado também disse que nenhuma outra chapa foi registrada. Ainda segundo ele, o novo presidente tomará posse logo assim que terminar o mandato do atual presidente, Cristiano Dj. O Bom Dia Litoral recebeu ligações de diversos barqueiros contestando a tal eleição, e alguns falando que tudo será judicializado.

Cabo Frio

O ex-vereador Rafael Peçanha, que anda quietinho no governo José Bonifácio, vem sendo incentivado a alguns amigos para sair candidato a Deputado Estadual no pleito do próximo ano. Acontece que ao ser abordado por eleitores, Rafael apenas dá um sorriso. Tem gente que Rafael ainda alimenta alguns sonhos políticos para o município de Cabo Frio.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia encerra, neste fim de semana, as comemorações dos 404 anos da cidade, com mais cinco lives musicais com a participação de artistas locais. O cantor Gabriel Barbé & Trio, se apresenta às 18h. Já a banda Flow, às 20h desta sexta-feira para os fãs da música clássica e do pop.

Amanhã se apresentam as bandas CB22, às 17h; Young Melody, às 19h e Thomás Melo, às 21h, para quem curte rock, bossa nova e MPB. As lives, são transmitidas na página oficial da prefeitura no Facebook.

Iguaba Grande

A Secretaria de Turismo de Iguaba Grande vai promover Workshop de Gastronomia “Sabores de Origens”, destinado aos proprietários de restaurantes e quiosques da cidade que funcionem de forma presencial. O objetivo é mostrar que a simplicidade da culinária local pode ser transformada em pratos gourmet, a partir das ideias e mãos dos chefes Claudio Peters, Rafaela Silveira e Daniel Tarré. Esta é a primeira edição do evento e será restrita. O número de vagas é limitado para 40 pessoas, sendo uma por estabelecimento comercial. O workshop acontecerá no dia 8 de junho, a partir das 14h, no Sítio Vila Country, em Sapeatiba Mirim.

Araruama

A prefeitura de Araruama retoma neste sábado (29) a vacinação contra a COVID-19 dos profissionais da educação das redes Municipal e Estadual no exercício da função. Os trabalhadores que têm de 30 a 49 anos serão imunizados amanhã. Na segunda-feira, será a vez dos trabalhadores da Educação de 18 a 29 anos. A vacinação será na Praça João Hélio, das 9 das 16h. É obrigatório levar documento de vínculo ativo com a escola, além de RG, CPF e comprovante de residência. Semana que vem serão vacinados profissionais da rede particular e do ensino universitário.

Búzios

Cinco desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidem, na próxima terça-feira, o destino do vereador de Búzios Lorram Gomes da Silveira. Eles vão julgar pedido de habeas Corpus da defesa do político buziano acusado de corrupção, organização criminosa, falsificação e estelionato. A sessão virtual, por conta da pandemia está marcada para às 10 horas. A desembargadora Gizelda Leitão Teixeira é a relatora. Lorram Silveira completa um mês na cadeira no próximo domingo. Ele foi preso dia 30, numa delegacia da Barra, de onde foi transferido para o presídio ao Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Central da cidade do Rio de Janeiro.