O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

Cabo Frio

Seis vereadores da Câmara de Cabo Frio podem perder o mandato. Vinícius Correa, Wanderson Bento, Oseias de Tamoios, Davi Souza, Leo Mendes e Carol Midore são acusados de abuso de poder econômico e político por fraudar a chamada cota de gênero e usar candidatas laranjas nas eleições municipais. O promotor eleitoral André Luiz Noira Passos da Costa, do Ministério Público Eleitoral, em parecer, não descarta a possibilidade da Ação de Impugnacao de Madato Eletivo também atingir os suplentes caso seja evidenciada a fraude. O promotor rejeitou a tese da defesa dos vereadores de que o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários foi aprovado pela Justiça Eleitoral. De acordo com o promotor, os indícios ou não de fraude a cota de gênero só surgem após as eleições.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia fez um apelo aos moradores do município para que não descartem objetos que não tenham mais utilidade e lixo verde em locais inadequados, como calçadas, esquinas e terrenos baldios. A Secretaria de Serviços Públicos de Sao Pedro da Aldeia tem um serviço de retirada de galhos e entulhos. O morador que necessitar deve agendar com a pasta através do segunte telefone: (22) 2627-6190.

A rota dos veículos que realizam o serviços de recolhimento é tratada de acordo com as demandas dos bairros. Enquanto a remoção não é realizada, o material deve ficar armazenado pelo morador.

Araruama

Araruama vai ser palco da primeira Copa Internacional de Kitesurf na próxima semana, na Pontinha do Outeiro. A expectativa é de que participem cerca de 100 atletas, entre eles, Bruno Lobo, campeão brasileiro e integrante da equipe brasileira de Vela.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Vela com apoio da prefeitura, promete movimentar o turismo e a economia da cidade. A Lagoa de Araruama tem uma das melhores raias para a pratica da modalidade. Com 160 quilômetros de extensão e ventos que podem chegar até 17 quilômetros por hora, a lagoa se tornou uma das queridinhas de esportistas de vários cantos do Brasil e do mundo.

Arraial do Cabo

A obra do Mirante da Prainha, em Arraial do Cabo, deve ser concluída em trinta dias, dependendo das condições climáticas. A previsão é do Subsecretario de Estado das Cidades, Paulo Cleffs, que esteve na cidade ontem e visitou a obra acompanhado do prefeito Marcelo Magno.

O Mirante, que ja foi batizado de Oscar Correa Pita Fialho e deve ser um novo point turístico da cidade, integra o projeto de contenção da encosta da chamada curva da Prainha, orçada em R$ 4 milhões e 700 mil Reais. As obras tinham previsão de conclusão para dezembro, mas artasaram devido as chuvas. Em janeiro, o DER concluiu a contenção da encosta e liberou o transito no local.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, almoçou ontem no restaurante, Gaivota, em Manguinhos, e ao seu lado estavam os vereadores, Uriel Da Saúde, Dida Gabarito, o motorista, Chocolate e seu filho. Dizem que Dida pediu até sobremesa. Quando pediu um café, o prefeito pediu ao vereador, para colocar bastante açúcar. Na rola que Dida anda muito (azedo) ultimamente.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva foram vistos no Sana com suas famílias curtindo um descanso. Os dois estão muito entrosados e só falam na tal eleição da mesa diretora da Câmara.