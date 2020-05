O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 29

São Pedro da Aldeia

Agora é oficial. A senhora Elisângela Vieira fechou parceria política com o presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Bruno Costa. Dizem que os vereadores Vitinho de Zé Maia é Naldinho, figuram com testemunhas.

Cabo Frio

Rola nos bastidores da política de que secretário Cati, homem forte do governo Adriano Moreno, travou uma “briga” com o jovem Clóvis Barbosa. Os estão no comando do DEM, como presidente e vice-presidente. Quem vai ganhar essa?

Iguaba Grande

Uma reunião marcada para este sábado (30), na Câmara de Iguaba Grande, vai ser quente. Segundo o vereador Jeffinho do Gás, os vereadores ficaram sabendo pela imprensa. A causa é justa e nobre, porque trata-se da devolução do duodécimo solicitado pelo executivo para fins de combater o coronavírus. Tem vereador dando “salto dez” e muito bravo.

Búzios

O prefeito de Búzios, André Granado, se reuniu com pastores e proprietários de restaurantes para definir a flexibilização no município. Segundo o prefeito, que falou para o programa Bom Dia Litoral, a partir do dia 5 junho os restaurantes que preencherem os pré requisitos exigidos pela prefeitura, poderão reabrir. Já com relação a volta dos cultos o prefeito ainda vai fazer uma outra reunião nos próximos dias.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Andinho, anda conversando com seu primo Tê e com o irmão do presidente da Câmara, Marcelo Magno, sobre a eleição de outubro. Segundo informações, Andinho, continua recorrendo com seus em outras instâncias. Andinho e Tê já fizeram as pazes. As orações do pastor Erivelton deram certo.

Araruama

O grupo da prefeita Lívia de Chiquinho vem apostando forte nas obras realizadas no município. O que serão de suma importância para a reeleição. Segundo o ex-vereador, Zezinho Domingues que já foi do grupo de André Mônica, Araruama, se tornou um canteiro de obras. Então tá…