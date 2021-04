O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 30

Arraial do Cabo

Nesta quinta-feira (29), o Secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Jorge Diniz, foi sabatinado na Câmara Municipal. Na pauta as questões referentes ao enfrentamento ao covid-19. Diniz disse que, idosos que ainda não receberam a 2ª dose da CoronaVac foram identificados e serão vacinados assim que o imunizante for enviado ao Município pelo Estado. O atraso na vacinação com a 2ª dose da CoronaVac ocorre por conta dos insumos do imunizante, provenientes da China, não estarem sendo entregues no prazo. Segundo o Instituto Butantan, a previsão é que a situação seja normalizada na próxima semana. Durante a sabatina, o Secretário de Saúde lembrou que Arraial do Cabo segue o cronograma do Plano Nacional de Imunização, elaborado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o cronograma, na próxima fase da campanha de vacinação contra a covid-19 vão ser imunizadas pessoas com algum tipo de comorbidade.

São Pedro da Aldeia

Na manhã de ontem, o Prefeito Fabio do Pastel foi até o posto de saúde da Praia Linda vistoriar o local e cumprimentar os funcionários. O moço levou até flores! “Muito obrigado a todos que se dedicam diariamente neste momento que estamos enfrentando. Parabéns! Venho, nesta manhã, levar flores, oferecendo a vocês esta pequena lembrança”, disse o prefeito.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins enviou ontem (29) à Câmara de vereadores um projeto de lei, solicitando permissão para o executivo remanejar a quantia de R$7 milhões e poder efetivar o valor de R$ 200,00 mensais do “vale card” dos alunos da rede municipal de Armação dos Búzios. Até o último pagamento do Vale Card havia 8081 alunos. Com as novas matrículas concluídas, entraram mais 900 alunos na rede pública de Búzios. Atualizando, temos hoje quase 9 mil estudantes que dependem desse auxílio. O valor total do Vale Card será de R$1.8 mi. A matéria deve ser colocada em pauta no sábado (01), em sessão extraordinária, convocada pelo Presidente da Câmara Buziana, Vereador Rafael Aguiar. Ainda no sábado, na mesma sessão, está pautada a eleição da nova presidência e da mesa diretora da Casa Legislativa para o próximo biênio.

Araruama

Na última sessão da Câmara alguns vereadores lançaram o nome do presidente da casa, Júlio César Coutinho, como candidato a Deputado Estadual. Em uma live, com o “Primeiro Ministro” Chiquinho da Educação, 3 nomes foram “colocados” para disputa, os de Anderson moura, Nelsinho do Som e de Júlio César, que já tem experiência 5 mandatos de vereador. O agora presidente da casa têm apoio da maioria da câmara na caminha visando a Alerj. Quem está gostando muito da ideia é o suplente Rodolfo Buda, que já falou para os mais próximos que “já está na campanha”. Em uma eventual vitória de Júlio César no pleito de 2022, Rodolfo assumiria uma cadeira na Câmara.

Iguaba Grande

Depois de ficarem “bicudos” por dois dias, os vereadores Elifas e Junior Bombeiro cantaram um para o outro a música “bandeira branca, amor”. Segundo os corredores da Câmara, Elifas teria acusado Júnior de estar montando uma “panelinha” com outros vereadores e até uma peixada, que estava marcada para esta semana, na casa de Elifas, foi suspensa. Agora, reina a paz e peixada será remarcada.

Cabo Frio

A fala da vereadora Carol Midori, no programa Bom Dia Litoral, teve grande repercussão tanto na Câmara como na Prefeitura. A vereadora disse que o prefeito está “indo na contramão da proteção animal”. A moça ficou indignada com o veto do prefeito, José Bonifácio, e avisou que não vai desistir. Durante a entrevista ela disse que a relação entre executivo e legislativo não é boa, e que nos corredores alguns vereadores chamam o prefeito de “Zé Coronel”.