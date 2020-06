O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feita, dia 26

Arraial do Cabo

De olho na eleição deste ano os políticos de Arraial do Cabo, não param e tentam as “costuras”. O ex-prefeito Andinho virou sonho de consumo do pré candidato, Tom Porto, Tê e Marcelo Magno. No beco da fofoca tem gente que garante que Tê não consegue o apoio de Andinho. Sendo assim, para onde vai o grupo do ex-prefeito?

Búzios

Os profissionais da Educação de Búzios decidiram, em assembleia virtual, resolveram manter a chamada Greve Pela Vida contra o retorno as escolas em meio a pandemia do novo coronavírus. A direção do SEPE LAGOS colocou um carro de som para circular nesta quinta-feira com mensagem explicando aos pais de alunos da rede os motivos da greve que completa 18 dias nesta sexta-feira. De acordo com o sindicato, a população precisa saber que o retorno dos profissionais ao trabalho presencial representa uma ameaça à segurança de todos, já que a maioria mora em cidades vizinhas.



Cabo Frio

A vereadora Alexandra Codeço protocolou, ontem, na Câmara de Cabo Frio, projeto de lei que considera academias e centros de condicionamento físico e esportivos atividades essenciais em períodos de calamidade pública. A vereadora também é a autora do polêmico projeto aprovado, esta semana, mesmo com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, que considerou igrejas e templos atividades essenciais em períodos de calamidade. O projeto, que depende da sanção do prefeito Adriano Moreno, foi aprovado em apenas 14 dias, um recorde, já que o tempo médio para aprovação de projeto é de 70 dias.



Araruama

O pré candidato a prefeitura de Araruama, André Mônica, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, nesta sexta-feira (26), criticou o serviço de saúde do município no governo Lívia de Chiquinho. Segundo Mônica, o município vem tendo uma uma boa arrecadação, diferente da época em que foi prefeito. André disse que se voltar a vai priorizar a saúde.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores Naldinho Linhares e Bruno Costa, de São Pedro da Aldeia, que testaram positivo para COVID-19 estão se recuperando e passam bem. Naldinho já teve alta hospitalar e está em casa. Bruno Costa ainda se encontra internado em Araruama.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que alguns vereadores estão com muito ciumes de Marciley Lessa, Paulo Rito e Marcelo Durão. Segundo os fofoqueiros de plantão, só os três estão “nutridinhos” e felizes. A galera já anda gritando: Tuil,Tuil, não me deixe!