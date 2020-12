O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 01

Cabo Frio

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) decidiu, por unanimidade, pelo indeferimento do registro de candidatura do prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT). A notícia agitou os bastidores da política da cidade e caiu como uma bomba para o grupo pedetista. O placar foi de 7×0. Cabe recurso.

Araruama

A busca pela cadeira de presidente da Câmara de Araruama já virou uma confusão tremenda. De um lado, o grupo dos novatos comandado pelo veterano vereador, Russo do Ferro Velho, do outro, o grupo do primeiro ministro Chiquinho da Educação, com os vereadores Amigo Valmir e Nelsinho do Som. Dizem que Oliveira da Guarda e Penha Bernardes estão observando, mas podem pular para o barco do primeiro. Será?

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, na manhã desta terça-feira (01), que se for necessário fechar a cidade, vai fechar. Rebatendo as críticas que vem recebendo por ter desmontado a tenda da Covid-19 e ter acabado com a barreira sanitária, Renatinho disse que sua equipe tem o controle neste momento.

Iguaba Grande

Preocupados com a força política do vereador Balliester Werneck, alguns vereadores articulam um novo nome para a presidência da Câmara. Pelo visto, a eleição da Câmara vai ser para lá de quente em Iguaba. Vamos ficar de olho.

Búzios

O prefeito em exercício de Búzios, Henrique Gomes, decidiu enfrentar os desavisados na questão da Covid-19 com multa. Quem for flagrado por fiscal, guarda ou funcionário da prefeitura sem estar utilizando o equipamento de proteção pelas ruas da cidade, pode ter que pagar uma multa de até R$ 600. Vai mexer no bolso da galera.

São Pedro da Aldeia

A notícia de que pelo menos dois secretários do governo do prefeito Adriano Moreno vão assumir pastas em São Pedro da Aldeia, na gestão do prefeito eleito, Fábio do Pastel, agitou o canhão da fofoca. Ainda não foi confirmado, mas já se fala pela cidade que as secretarias de obra e saúde teriam os comandantes vindo de Cabo Frio. Será?