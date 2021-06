O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 01

Cabo Frio

O vereador de Casimiro de Abreu, Wellington Azevedo dos Santos (PRTB), de 38 anos, está lotado na Guarda Municipal de Cabo Frio, onde recebe, sem trabalhar, salário de pouco mais de R$ 3.600. É o que revela o contracheque dele e a escala de trabalho vazados ontem na redes sociais. Wellington tem salário de R$ 1.200, mas os vencimentos mais que dobram com benefícios como hora extra, adicional noturno e gratificações. O nome do guarda, entretanto, não aparece em nenhuma escala de serviço do mês, que determina os guardas e as equipes que estarão cumprindo plantão ou expediente.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno foi surpreendido hoje com a visita de cinco vereadores em seu gabinete. Chegaram por lá: Tayron, Pedro Caju, Cleyton Barreto, Chuchu e Galego. Segundo informações, Chuchu foi quem levou pão, presunto, manteiga e brioche. Durante o café, a conversa girou em torno da inauguração do PSF do Morro da Boavista, que acontece nesta terça-feira às 17 horas. Tinha gente dizendo que o vereador Ayron Freixo dava voltas no quarteirão.

Búzios

O pedido de Habeas Corpus do vereador de Búzios, Lorram Gomes da Silveira, foi retirado da pauta da sessão desta terça-feira (01), da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. A desembargadora Gizelda Leitão Teixeira atendeu o pedido da defesa do vereador. O advogado Fábio de Seixas Loureiro pediu retirada do habeas Corpus da pauta virtual e inclusão em pauta de sessão por videoconferência. Lorram é acusado de corrupção, organização criminosa, falsificação e estelionato. Ele foi o alvo principal da operação PLASTOGRAFOS 2 e está preso desde o dia 30 de abril no presídio José Frederico Marques.

Araruama

Araruama será o primeiro município da região a vacinar o público em geral, contra a COVID-19, a partir desta quarta-feira, de acordo com calendário divulgado pela secretaria de saúde. Amanhã serão vacinados pessoas de 56 anos, nascidos de julho a dezembro. A vacinação acontece na Praça Menino João Hélio e na Subpreefeitura de São Vicente, entre 9h até às 16h. Na sexta-feira serão vacinados as pessoas com 55 anos – nascidos de janeiro a junho – na parte da manhã e as nascidas de julho a dezembro no período da tarde. É preciso apresentar identidade, comprovante de residência e CPF.

Iguaba Grande

Os trabalhadores da educação de Iguaba Grande, que tem mais de 39 anos, devem comparecer, até amanhã, de 10h às 17h, na Escola Municipal Alice Canellas, na Cidade Nova para tomar a vacina contra a COVID-19. É preciso apresentar declaração do local onde está ativo trabalhando e CPF ou cartão do SUS. Estão sendo vacinados profissionais da educação das redes municipal, estadual e particular de ensino.

São Pedro da Aldeia

Um áudio de Whatsapp com a suposta voz do vereador Marcio da Rua do Fogo está dando o que falar na cidade. No áudio, o homem pede para deixar bem clara para um pessoa que trabalhar no pronto socorro não é fácil e que muitos não conseguem. Pelo visto, a orientação pode ter sido para alguém que estava prestes a ganhar uma vaga de trabalho. Na câmara o babado está forte sobre o tal áudio.