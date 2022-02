O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 01

São Pedro da Aldeia

Crianças de 11 anos sem comorbidades começam a ser vacinadas contra a Covid-19 em São Pedro da Aldeia. Na quinta-feira, sera a vez das crianças de 10 anos. A campanha segue para o público de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades. O atendimento exclusivo a esse público está sendo realizado no SPEC, de 8 da manhã, ao meio-dia, com distribuição de senhas até as onze e meia. Os moradores aptos a tomar a segunda dose da vacina devem completar o ciclo vacinal. A vacina Janssen está disponível para a dose de reforço para quem recebeu a dose única no município há pelo menos 4 meses.

Cabo Frio

Os professores da rede municipal de Cabo Frio param por 24 horas, na próxima quinta-feira. O SEPE Lagos esta convocando a categoria para uma manifestação de protesto, às nove da manhã, em frente a Câmara municipal.

A manifestação é contra alterações que eliminem direitos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação e em defesa da real valorização salarial para toda a categoria. Na quarta-feira, a Comissão de Negociação do SEPE tem audiência por videoconferência com as secretarias de Educação o e de Administração. Na semana passada, a comissão se reuniu com a secretaria Elicea da Silveira, discutiu reajuste salarial, eleição para diretores, segurança sanitária e dívida com servidores entre outros assuntos.

Araruama

As pesquisas de corredores da câmara de Araruama dão conta que o vereador Nelsinho Do Som será eleito presidente da câmara nesta quarta-feira (02). Pelo visto, Nelsinho Do Som sera o único candidato a cadeira de presidente. Como falam os jovens, no momento, “tá tudo dominado”.

Búzios

O secretário de Meio Ambiente de Búzios, Evanildo Nascimento, prometeu no programa Bom dia Litoral, da Litoral FM, na manhã desta segunda-feira (31), tomar providências, com relação a poluição no Rio Una e Praia da Raza. Segundo o próprio o Ministério Público e o INEIA, também estão acompanhando toda situação. Os municípios de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, podem ter participação na poluição e por isso o secretário, promete encaminhar uma reclamação formal aos prefeitos dos referidos municípios.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins de Iguaba Grande disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral que o município vai receber várias obras. Vantoil destacou o convênio com o governo do Estado que vai possibilitar asfaltar cerca de 13km de ruas na cidade. A estrada do Arrastão será uma delas.

Arraial do Cabo

O Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (Idac), concluiu, nesta segunda-feira (31), no Caiçara, a iluminação das ruas do bairro com Leds. É o segundo bairro dos distritos que recebe lâmpadas de Led nas vias, o primeiro foi Pernambuca. Seguindo um planejamento do Idac, nos próximos dias o serviço será executado no Sabiá. Os reparos na iluminação pública geralmente são executados em até 48h na área central da cidade. Já nos distritos em no máximo cinco dias.