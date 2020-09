O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 01

Cabo Frio

O presidente do PSDB, Paulo Marinho, anunciou, em vídeo que circula nas redes sociais, o nome do policial militar, Capitão Diogo Souza, do 25° Batalhão, como pré-candidato do partido. Marinho, ex-aliado da família Bolsonaro, rompeu com o presidente depois de denunciar que o senador Flávio Bolsonaro recebeu informações privilegiadas da Polícia Federal sobre Fabrício Queiroz. O pré-candidato, num vídeo na rede social, agradeceu ao PSDB e disse que se filia a legenda logo após a confirmação do nome dele no partido.

Cabo Frio II

Iranildo Campos não é mais o secretário de Saúde de Cabo Frio. Ele alegou motivos familiares ao entregar o cargo, depois de seis meses e 16 dias. O médico Márcio Alpacino, ex-diretor do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, é o novo titular da pasta.

O presidente do Sindicato da Saúde, Gelcimar Almeida, o Mazinho, disse que recebeu a notícia com surpresa, que não conhece o novo secretário, e revelou que o pedido de demissão de Iranildo foi comemorada por servidores nos grupos de whatsapp da Saúde. Quatro secretários já passaram pela Saúde cabofriense, que o prefeito Adriano Moreno prometeu revolucionar quando assumiu o mandato em julho de 2018. Antonio José Macabu foi o primeiro a cair, depois de apenas 48 dias no cargo, com declarações e ações polêmicas, entre elas a construção de um muro em frente ao Hospital da Criança e o anúncio de que o a unidade não seria recuperada. O Médico Mário Márcio Mureb, o segundo titular da pasta no governo Adriano, saiu do cargo em meio as mortes de bebês no Hospital da Mulher que resultou na instalação e uma CPI na Câmara e na Assembléia Legislativa do Estado. Carlos Ernesto Dornellas assumiu em seguida, mas foi substituído por Iranildo Campos, ex-deputado e ex-secretário de Saúde do Nova Iguaçu, que chegou fortalecido por ter sido indicado pelo então governador Wilson Witzel para implantar as OSs em Cabo Frio, projeto que acabou rejeitado pela Câmara.

Búzios

O pré-candidato a prefeitura de Búzios, Tolentino Reis, foi notificado pela justiça eleitoral por realizar o chamada “LIVEMÍCIO” com artistas, que é proibido pela lei eleitoral. Tolentino foi notificado pelo juiz Danilo Borges, ao vivo, durante a live, na segunda-feira, que contou com a participação da cantora Midian Lima, considera o fenômeno da música gospel.

Ele teria recebido a primeira notificação ao anunciar a live no próprio perfil do Facebook. A Lei prevê multa de até 25 mil reais por propaganda antecipada.

São Pedro da Aldeia

Os buracos da Estrada do Alecrim estão com os dias contados. A prefeitura de São Pedro da Aldeia iniciou, ontem, a recuperação da Estrada. A obra, orçada em pouco mais de 500 mil reais, tem prazo de execução de três meses e vai recuperar cerca de 1.3 km de estrada, entre a praça do Porto do Carro e a Rua Delfino Ferreira Vieira. A recuperação da Estrada do Alecrim, uma das mais antigas reivindicações dos moradores do bairro, é fruto de um convênio da prefeitura e o DER.

Araruama

Cinco partidos realizaram nesta segunda-feira (31), início do prazo legal, as convenções para definir candidaturas a prefeito, vice e vereadores. Progressistas (PP), Partido Social Cristão (PSC), Avante, Democratas e Cidadania aprovaram em convenção o nome da atual prefeita, Lívia de Chiquinho, para pré-candidata a prefeita e para vice, Raiana Alcebíades. O “primeiro ministro”, Chiquinho da Educação, deu gargalhadas. Realmente ele tinha a “carta na manga”.

Arraial do Cabo

Os trabalhadores do turismo de Arraial do Cabo esperam, para esta terça-feira, a liberação dos passeios de barco e de buggy nas dunas. O governo cabista deve implantar as novas medidas de flexibilização, mas não adiantou o teor do novo decreto que está sendo aguardado desde ontem. Em Arraial do Cabo, o banho de mar está liberado, com exceção das praias do Forno, Brava e Prainhas do Pontal do Atalaia. Turistas têm entrada liberada na cidade, desde que comprovem reserva em hotéis e pousadas.

Iguaba Grande

Os pré-candidatos a vereador, Paulo Rito e Balliester Werneck, estão brigando pelo mesmo número para concorrer a eleição. Porquê do tal número ser tão cobiçado? Ainda sobre Iguaba, rola na boca miúda, que o boneco do pré-candidato a vereador, Renatinho da Saúde, não vai poder desfilar durante o período eleitoral. Quem orientou foi o advogado, Pedro Canelas. Dizem que Renatinho chorou muito.