O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 03

Búzios

Cerca de 350 pessoas foram ao culto de ação de graças da vereadora, Joice Costa, nesta segunda-feira (02), no Hotel Atlântico, em Búzios. Dentre os convidados estavam vários políticos, como o prefeito, André Granado, o secretário de Turismo de Araruama, Anderson Moura, o secretário Joãozinho Carrilho, Lorran Silveira e os vereadores, Josué, Dida e Niltinho. O vereador Miguel Pereira foi representado pelo filho, Rafael Pereira. Foi uma noite de muitas emoções.

Araruama

O caldeirão político ferve em Araruama. Dizem que o primeiro ministro, Chiquinho da Educação, “mirou” de vez no vereador Oliveira Zagueirão que promete dar o troco. Notícias do Portal de Araruama dão conta de que a eposa do vereador teria passado em um concurso público e depois teria pedido exoneração. Tá pegando fogo!

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que o desabafo do Jr. Bombeiro pode ter sido para o ex-prefeito Hugo Canelas e seu grupo. Na postagem, nas redes sociais, o Bombeiro, só ameaçou dar os nomes, mas não deu. E agora?

São Pedro da Aldeia

O vereador Bruno Costa foi ao Rio de Janeiro para se encontrar com o governador Wilson Witzel e pedir apoio para sua caminhada rumo a eleição de outubro. Segundo um assessor do vereador, Bruno Costa saiu soltando “fogos” e muito feliz.

Cabo Frio

Rola nos corredores da Prefeitura de Cabo Frio que o secretário Miguel Alencar está na “corda bamba”. Os motivos são: uma briga com o homem forte do governo, o Cati, e não ter atendido a mãe do prefeito. Tudo teria irritado a cúpula do governo. Ficou difícil para o vereador.

Arraial do Cabo

O Sombra viu o Walter Lucio, o Tê, na casa do ex-prefeito Andinho, na sexta-feira, antes do carnaval. Na verdade, Tê foi na quinta-feira, mas Andinho estava em Macaé e aí voltou na sexta-feira com o pastor Erivelton. Ficou acertado que cada um deve seguir seu caminho e nada mais.