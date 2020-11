O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 03

Búzios

A desistência da candidatura, nas eleições municipais, do candidato Henrique Gomes, foi o tema mais discutido nas rodas de bate papo em Búzios nesta terça-feira (03). Henrique anunciou na segunda-feira que iria apoiar o candidato do PDT, Leandro do Bope. A notícia deixou a presidente do Patriotas, Elaine Cunha, muito irritada, ao ponto de “ameaçar” os candidatos a vereador de indeferimento de candidatura.

Arraial do Cabo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha que ter vindo para Arraial do Cabo aprender política com os cabistas. Eles são ímpares e nem o “IBOPE” desitiu dos cabistas. Aliás, todos os candidatos tem a sua própria pesquisa e dizem que todas sao 100% confiáveis, e ai de quem diga o contrário. Tá morto, galo!

Iguaba Grande

O vereador Balliester Werneck inaugurou seu comitê de campanha eleitoral e, segundo algumas pessoas que foram na inauguração, parecia comitê de candidato a governador. O Sombra teria visto o vereador Paulo Rito escondido na Escuna de Vagner do Som, na Lagoa, querendo dar um “tarrafada” para pegar uns “traíras”. Coisas da política de Iguaba.

Cabo Frio

Na reta final da campanha eleitoral em Cabo Frio, a sensação que se tem é que os eleitores não estão se envolvendo nas campanhas. O dia da eleição está chegando e os candidatos precisam dos votos. E agora, será que o eleitor vai sair para votar?

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho, candidata a reeleição, vem batendo na porta dos moradores para entregar uma “Carta de Compromisso”. Na carta, a moça se compromete em levar melhorias para os bairros caso seja reeleita.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que vai pintar mais uma pesquisa de intenção de votos na cidade. Até agora, os fofoqueiros do Canhão não sabem se a mesma será resgistrada ou será daquelas “camufladas”. Que coisa!