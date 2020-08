O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

Araruama

Depois do depoimento da vereadora Penha Bernardes, quem apareceu para dizer que o pré-candidato a prefeito está maduro, foi o vereador Oliveira Zagueirão. O Zagueirão fez até Mônica chorar: “Pode isso Arnaldo”?

Iguaba Grande

O Sombra ficou sabendo que a ex-prefeita de Iguaba Grande, Grasiella Magalhães, têm procurado o advogado Carlos Magno. O que pode estar acontecendo lá na fazenda? Em breve será desvendado o mistério.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna vai flexibilizar as medidas de prevenção do novo coronavírus e liberar as praias e os meios de hospedagens com 50% de ocupação dos leitos. O novo decreto deve ser assinado ainda nesta quarta-feira e vai implementar o sistema de voucher para que hóspedes de hotéis, pousadas, hostels legalizados passem pelas barreiras sanitárias. A prefeitura vai manter o turismo náutico suspensas. Três praias continuarão fechadas para evitar aglomerações: Forno, Prainhas do Pontal do Atalaia e a Praia Brava. O aluguel de casas temporárias também permanecerá suspenso.

Cabo Frio

Os vereadores da Câmara de Cabo Frio ainda estão de férias e só retornam aos trabalhos na próxima terça-feira (10), quando serão retomadas as sessões plenárias. Uma sessão solene vai marcar a reabertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre. A pauta é a mesma da última sessão, devido à falta de quórum para as votações na ocasião. O acesso público ao plenário está, temporariamente, restrito devido ao alto risco de disseminação do Covid-19. As sessões têm transmissão ao vivo por uma emissora de TV local e pela página oficial da Câmara no Facebook.

São Pedro da Aldeia

O vereador Ediel Teles amanheceu na porta da secretaria de Serviços Públicos do município, na manhã de terça-feira (04). Acompanhado do assessor Keillor, o nobre edil parecia nervoso. Segundo informações, o vereador foi pedir máquinas para assistir os moradores de um bairro da periferia de São Pedro da Aldeia.

Búzios

O município de Búzios têm atualmente cerca de oito pré-candidatos a prefeitura. A pergunta é: todos vão mesmo até o fim em busca da cadeira de prefeito?