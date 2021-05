O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

Araruama

A prefeitura de Araruama anunciou um pacote de medidas para geração de trabalho e renda no município com distribuição de recursos mensais que variam de mil à 2 mil reais. O “Projeto “Casa Reforço Escolar “ vai beneficiar professoras que estão desempregadas e desejam transformar suas casas em Núcleo de Reforço para alunos do município. A prefeitura vai pagar R$ 2 mil a título de aluguel do espaço. O “Projeto “Pensão Popular” vai beneficiar cozinheiras com R$ 1 mil para que parte da casa da pessoa seja adaptada para venda de pratos executivos, a preços populares. A prefeitura também anunciou o programa “Araruama Cultura On-line”, destinado a artistas da cidade que se apresentarão durante lives na página do Facebook da Prefeitura, todas as quintas e sextas-feiras, das 19h às 20h. A primeira já acontece na próxima quinta-feira. O prefeitura também abriu inscrições para o “Estágio Remunerado”, destinado a estudantes de Direito, Administração, Assistência Social, Psicologia, Pedagogia e Fisioterapia. As inscrições podem ser feitas pelo site da prefeitura a partir desta terça-feira.

Iguaba Grande

Rola no município de Iguaba Grande que o vereador Balliester Werneck, pressionado pelos seus pares, continua dizendo que não vai convocar a eleição da mesa diretora, para o segundo biênio, nem vai aceitar interferência do governo na eleição. Por outro lado, existe um racha na Câmara, onde o prefeito têm 10 vereadores lhe apoiando. De um lado o grupo A com Balliester, Elifas, Júnior Negão, Júnior Bombeiro, Alan e Tikinho. Do outro, o grupo B, com Baiquinho, Paulo Rito, Luciano Silva, Robertinho e Marcelo Durão. Sendo que no grupo B, Rito quer ser o candidato a presidência, inclusive Baiquinho já teria saído do páreo. Porém, segundo informações, Paulo Rito anda dizendo que aceitaria apoiar Baiquinho, mas só depois de uma conversa com o Prefeito Vantoil Martins. E agora?

São Pedro da Aldeia

Os vereadores de São Pedro estão nervosos. Querem, porquê querem, ter um “dedo de prosa” com o Prefeito Fábio do Pastel. Segundo os fofoqueiros do canhão, os mais desesperados são Vitinho de Zé Maia e Mistura. Um pastel vai cair muito bem…

Arraial do Cabo

O prefeito de Marcelo Magno vai reativar 8 leitos do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), com isso, depois de 20 anos, a UTI do município cabista voltará a funcionar. Dos 8 leitos, 4 serão para pacientes com Covid e os outros 4 para outros casos graves. Segundo informações, não deverá demorar muito para a reativação ser concretizada, bastando apenas questões burocráticas. É isso aí!

Cabo Frio

A manifestação da vereadora Carol Midori está dando o que falar na cidade de Cabo Frio. Dizem que quando o prefeito José Bonifácio leu o termo “Castra Zé”, num tom de humor, teria pedido aos amigos próximos para que não deixem que isso aconteça. Logo logo teriam entrado em ação Janio Mendes, Jefferson Buitrago e Gustavo Beranger. Que coisa…

Búzios

A juíza Monique Corrêa Brandão dos Santos negou o pedido de relaxamento da prisão do vereador Lorram Gomes da Silveira, durante audiência de custódia. O advogado de defesa do vereador, Francisco Saint Clair de Sousa Neto, apontou vinte e duas irregularidades na prisão do vereador e colocou sob suspeição o promotor de justiça. A magistrada, no entanto, entendeu que não cabe ao juízo da Central de Audiência de Custódia avaliar o pedido da defesa de liberdade ou substituição da prisão por outra medida, sob pena de usurpação de competência.