O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 05

Araruama

Depois da eleição da câmara, em que, por unanimidade de votos, o vereador Júlio César Coutinho, foi proclamado presidente da casa legislativa, o gabinete presidencial ficou lotado. Dizem que são 16 “pitbulls ferozes”. Que coisa! Tem gente dizendo que tem jacaré também.

Iguaba Grande

O vereador Alan Rodrigues, “caiu na boca” dos fofoqueiros de Iguaba. Alias, já estão chamando o nobre edil de “o homem do pulo”. Com vasta experiência, o moço já tinha pulado para o “time” de Grasiella e agora para o “time” de Balliester Werneck. Daqui a dois anos, segundo os fofoqueiros, ele vai pular de novo.

São Pedro da Aldeia

Início de governo do prefeito Fábio do Pastel, pelo visto, vai ser de visitas as comunidades. Segundo um assessor do prefeito, o objetivo é ficar mais nas ruas do que no gabinete da prefeitura, principalmente neste momento de adaptação administrativa. Ou seja, primeiro Fábio quer tomar pé de tudo na cidade. O moço chegou com muito fôlego.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, se reuniu com integrantes da secretaria de Segurança Pública do município, para fazer uma avaliação dos primeiros dias de governo, com destaque para as barreiras sanitárias. Desde de o dia 1° de janeiro as barreiras sanitárias estão funcionando. Outra preocupação do prefeito é a questão da segurança no município.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, esteve nesta terça-feira (05) na câmara municipal, para uma resenha com os vereadores, visando estreitar os laços políticos. Durante o encontro, que foi regado com um delicioso café, teve vereador que fez “biquinho” e estava com olhar de desconfiado. Após a reunião, nos corredores da casa legislativa, teve um que disse: “ele muito vaselina”. Coisas da política.

Búzios

Os números de casos confirmados da Covid-19 crescem em Búzios. O boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (05), ligou o alerta para as autoridades do município. Nas últimas 24 horas foi constatado que 173 pessoas estão em isolamento domiciliar, chegando a um total de 1.457. Notícia preocupante para os municipes. Fonte: Prensa de Babel Búzios.