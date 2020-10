O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 06

Búzios

Búzios é o município da região com maior número de candidatos a prefeito. A cidade ultrapassou Cabo Frio e tem 13 pedidos de registro junto ao TRE. Os candidatos são: Alexandre Martins, do Republicanos; Comandante Serafim, do PSD; Henrique Gomes, do Patriota; João Carrilho, do PRTB; Joice Costa do PP, Leandro, do PDT. Paulo Carvalho, do Democracia Cristã; Marcelo Morel, do PMB; Rubens Lopes, da REDE; Tolentino Reis, do PODEMOS; Tom Viana, do PSL; Valdir Virgens, do AVANTE e Vicente da Padaria, do Cidadania. É muita concorrência!

Cabo Frio

Os candidatos a prefeitura de Cabo Frio iniciaram uma guerra jurídica na tentativa de inviabilizar os adversários nas eleições de 15 de novembro. O Partido Unidade Popular, pediu a impugnação da candidatura do ex-prefeito Marquinho Mendes, do MDB. A Coligação para reconstruir Cabo Frio, encabeçada pelo deputado Dr. Serginho, foi a Justiça para barrar o registro do candidato do PDT, José Bonifácio. A Coligação Juntos Por Um Novo Amanhã, encabeçada por José Bonifácio também recorreu a justiça para impugnar a candidatura do Dr. Serginho. Tudo corre na justiça.

Arraial do Cabo

E agora, Tê? A pergunta foi feita ao candidato a vice, Walter Lucio, faz sentido depois de ter o registro impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, devido contas rejeitadas pelo TCE/RJ. Na Praça do Guarani, os fofoqueiros de plantão já falam que Ton Porto vai ter trabalho para “afinar a banda.”

São Pedro da Aldeia

Uma briga longe de terminar. Isso é o que rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia. O tema são as contas do prefeito Cláudio Chumbinho, que foram rejeitadas pelos vereadores. Vamos aguardar o resultado dos próximos capítulos.

Iguaba Grande

O vídeo do ex-candidato à prefeito de Iguaba, Rodolfinho Pedrosa, apoiando Vantoil Martins, chamou atenção dos iguabenses. Na última campanha, da eleição suplementar, Rodolfinho “mirou” o candidato Vantoil, mas segundo informações já foi perdoado. Melhor assim.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que o vereador Oliveira “Zagueirão”, anda preocupado com as investidas do primeiro ministro Chiquinho da Educação, no MDB. Segundo os fofoqueiros de plantão, Chiquinho está de olho nas candidatas do partido, o que poderia trazer prejuízo para Oliveira e os demais candidatos. Na verdade, é bom o Zagueirão “abrir o olho”.