O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 06

Araruama

Os corredores da câmara de Araruama andam agitados com o descontentamento do vereador Oliveira da Guarda. No início da semana surgiu uma notícia de que o vereador teria ido ao gabinete da senhora Fernanda Pinto, e teria saído de lá mais tranquilo. Porém as informações dão conta que o Zagueirão continua muito bravo, e pede a saída da secretária de segurança, Flávia Corrêa. E agora?

Iguaba Grande

O Sombra descobriu que chefe de Gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fábio Costa, teve um encontro com o presidente da câmara, Balliester Wernec. Dizem que todas as “arestas ” foram aparadas com Balliester, e agora a paz vai reinar entre governo e presidência da câmara. Melhor assim.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins anunciou ontem, durante visita a Praça Quilombola, na Rasa, a construção do novo “Mercado do Pescador”. No local, de acordo com o prefeito, também vai ser construída a sede da Comunidade Quilombola. A praça ainda vai ganhar um espaço dedicado a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios. O secretário Luiz Romano, que acompanhou o prefeito junto com o secretário de administração Anderson Chaves e o Vereador Dom de Búzios, disse que o Mercado do Pescador vai resgatar a memória e valorizar a cultura além de gerar renda para a comunidade Quilombola.

Arraial do Cabo

O mirante da Prainha, em Arraial do Cabo, vai ganhar o nome de Oscar Correa Pita Filho, o Cazinho da Prainha. O anúncio foi feito ontem pela prefeitura. Cazinho era um apaixonado pelo bairro onde nasceu e viveu toda a vida. As obras de contenção da encosta na altura da curva da Prainha e de construção do mirante já estão 40% concluídas. Orçada em R$ 4,7 milhões, o prazo de conclusão é de oito meses.

Cabo Frio

O secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes, foi exonerado ontem, mas retorna ao cargo depois de se licenciar da Câmara. Felipe não asumirá o lugar do vereador Davi Souza, nomeado para a Secretária de Governo. Segundo fontes do governo, o ex-vice prefeito de Cabo Frio, Felipe Monteiro, assume a cadeira. O Governo também já tem novo líder. O escolhido, como adiantou ontem o prefeito José Bonifácio, é o vereador Alexandre Marques. o Alexandre da Colônia.

São Pedro da Aldeia

O diretor do Grupo Salineira, Gerson Luis Geraldo, em entrevista ao Bom Dia Litoral, afirmou que não tem como manter os serviço de transporte em São Pedro da Aldeia, diante dos prejuízos que a empresa acumula nos últimos anos. Ele revelou que a Viação São Pedro, que deixa de operar nesta quinta-feira na cidade, acumula, nos primeiros quatro meses do ano, prejuízo da ordem de R$ 896 mil, com projeção de fechar o ano com déficit de R$ 2,6 milhões. De acordo com Gérson, a lei que aprovou os táxis compartilhados no município, e os mais de 500 carros que atuam irregularmente com lotadas na cidade, contribuíram para a situação da empresa, agravada pela pandemia, que obrigou a demissão de 160 rodoviários.