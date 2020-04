O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

São Pedro da Aldeia

O prefeito Cláudio Chumbinho, que ainda se recupera de uma forte pneumonia publicou decreto, Decreto n°37 que mantém fechada grande parte do comércio do município. José Pereira Lima Filho, presidente da Aciaspa/CDL, teria reivindicado através de ofício reabertura parcial do comércio. Segundo o prefeito Cláudio Chumbinho, o objetivo é retornar gradativamente algumas atividades comerciais de forma responsável.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande tem mais 2 casos suspeitos de Coronavírus. Uma mulher de 36 anos da área da saúde e uma criança de 8 anos que esteve em Niterói. Até o momento Iguaba tem 1 caso confirmado, 4 suspeitos e 10 descartados.

Cabo Frio

Cabo Frio tem seu primeiro caso registrado do novo coronavírus. Trata-se de uma paciente de 25 anos teria sido atendida no Hospital do Jardim Esperança, no último dia 30 de março. A informação é do secretário Iranildo Campos.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, deu início nesta terça-feira (7) a entrega dos kits de segurança alimentar. Os alunos dos Distritos serão primeiros a serem agraciados. A retirada terá de ser feita por responsáveis com documento de identidade e certidão de nascimento do aluno.

Araruama

Mesmo com a pandemia do Coronavírus os políticos de Araruama estão ligados nos preparativos rumo ao pleito eleitoral de outubro. No último final de semana, foi o maior corre-corre na cidade. Agora é esperar os próximos capítulos da novela eleitoral.

Búzios

A chegada do vereador Miguel Pereira e seu filho Rafael Pereira teria provocado um “tic- tic nervoso” no grupo pré candidato a prefeito, Alexadre Martins. O comentário na Praça Santos Dumont é a dupla chegou para ser “titular”. E agora?