O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que o vereador Tikinho anda muito preocupado com o seu partido DEM. O motivo seria uma possível desistência de Rodolfinho Pedrosa, da candidatura para vereador. Rodolfinho estaria de olho na vaga de vice de Vantoil Martins. Só que Alexandre da Farmácia cada dia se fortalece mais e não deve perder a vaga. “Olho no lance”, Alexandre.



Búzios

Surgiu está semana boatos de que a vereadora Joice Costa e seu marido Flávio Salme teriam fechado acordo político com o pré candidato Alexandre Martins. O Jornal de Sábado apurou e descobriu que Joice, que é pré candidata a prefeita, vem conversando outros pré candidatos. Segundo informações, a vereadora já esteve com Henrique Gomes, Tolentino e o próprio Alexandre Martins. No caso, seriam as conversas pré eletorais que acontecem em todos os municípios. Então…



Araruama

A tal suposta denúncia que teria chegado a Câmara de Araruama na semana passada deixou dois indivíduos em pé de “guerra”. O barbudo quer que seja feita a leitura em plenário, mas o olho de gato não. Assim são chamados os personagens dessa “novela”. Fogo no parquinho e nos corredores da Câmara.

Arraial do Cabo

Bateu na trave a tentativa do vereador Tom Porto de emplacar uma representação em face da prefeitura de Arraial do Cabo. O vereador no documento alegou falta de transparência e irregularidades. Mesmo assim o TCE indeferiu o pedido e mandou arquivar o processo por falta de elementos. Coisas da política de Arraial.



São Pedro da Aldeia

Uma vergonha estadual o que vem ocorrendo com os profissionais da saúde que trabalham na UPA de São Pedro da Aldeia, administrada pela Organização Social Lagos Rio. Há três meses eles não recebem seus salários. A denúncia é da categoria que homenageou a enfermeira Kátia dos Santos, que faleceu vítima de Covid-19 nesta segunda-feira (06).



Cabo Frio

A situação dos servidores da saúde de Cabo Frio é de agonia total. Para se ter uma idéia muitos não receberam salário do mês de maio. Mesmo assim, eles eles continuam se dedicando ao combate ao novo coronavírus. Parabéns para eles e nota zero para o gestor cabofriense!