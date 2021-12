O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

Araruama

A prefeita de Araruama, Livia Belo, a Livia de Chiquinho, autoriza, em novo decreto que flexibiliza as medidas de prevenção a COVID-19, a queima de fogos no município no dia 31 de dezembro. O decreto proíbe, entretanto, a realização de show ou montagem de palcos, para evitar aglomerações e obriga o uso de mascaras de proteção facial. A prefeitura já realizou licitação para contratação de empresa especializada com 100 profissionais para dar apoio a guarda civil municipal na fiscalização do uso de mascara e para dispersar a população após a queima de fogos

Arraial do Cabo

O DER deve liberar, ainda esta semana, o trânsito da RJ- 140, altura da curva Prainha, principal acesso a Arraial do Cabo, interrompido desde o maio para obras de contenção da encosta e construção de um mirante.

A empresa responsável pela execução da obra iniciou ontem, a sinalização da pista, com a pintura de faixas e a colocação de placas. O acesso ao município está sendo feito pela Rebeche. Ao desvio tem provocado uma enxurrada de críticas por conta do péssimo estado de conservação da estrada. A obra ermergencial custou quase R$ 5 milhões de Reais aos cofres do Estado e tem previsão de término para 30 de dezembro.

Iguaba Grande

Iguaba Grande cancelou a queima de fogos e shows no Ano Novo, o prefeito Vantoil Martins disse, ontem, que é preciso pensar no bem-estar da população e que nao tem como realizar o evento sem a garantia de segurança de todos. Vantoil ressaltou que as recomendações de prevenção a COVID-19 devem continuar sendo seguidas, bem como uso da máscara, higienização das maos e evitar aglomerações. A decisão do governo recebeu apoio nas redes sociais.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, quer reduzir de a menos da metade o percentual dos royalties de petróleo destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. O prefeito quer mudar através de um emenda que tramita na Câmara A Lei Organica do município que estabelece o repasse anual de no mínimo 5% da receita dos Royalties para o Fundo do Meio Ambiente. Martins que reduzir esse percentual para 2%. Os 3% que serão retirados do Meio Ambiento o prefeito quer destinar ao Fuundo do Idoso, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo de assistência à Mulher que passariam a receber um por cento cada dos recursos dos royalties.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai ganhar uma Escola do Autismo e um Mercado do Produtor Rural. Investimentos da ordem de o investimento de R$ 30 milhões de um total de R$ 60 milhões que o Estado anunciou para o município. As as obras, entretanto, estão prevista apenas para março do ano que vem. De acordo com secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, serão R$ 30milhões em obras de infraestrutura e asfaltamento no município. De acordo com o cronogama, e o bairro Alecrim tera atenção especial. Serão destinados R$ 20 milhões para obras no local. E mais R$ 10 milhões para demais bairros.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio deixou vencer mais de seiscentos testes rápidos de COVID, além de seringas, soro e centenas de medicamentos. A denúncia é do vereador Léo Mendes. O material estava no almoxarifado da Secretaria de Saude. O vereador disse que os advogados do gabinete dele preparam a denúncia que sera levada a Vigilancia Sanitária e ao Ministério Público , ja que, segundo ele, parte dos medicamentos estavam sendo descartados irregularmente.

O vereador encontrou 129 frascos de soro, vencidos em outubro, que foram cortados e descartados, no ralo do almoxarifado. Leo classificou o caso de gravíssimo e lembrou que além de dinheiro publico envolve a saúde e a vida das pessoas.