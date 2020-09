O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 08

Cabo Frio

O deputado Sérgio Luiz Costa Azevedo, o dr. Serginho, anunciou para a próxima quinta-feira, às sete da noite, no Espaço de Eventos, atrás do supemercado Assaí, a convenção do partido Republicanos, que vai oficilizar a candidatura dele à prefeitura de Cabo Frio nas eleições de novembro. O evento contará com a presença do deputado Eduardo Bolsonaro e de diversos parlamentares bolsonaristas, entre eles, Carlos Jordy, Felipe Poubel e Coronel Salema. O deputado Serginho deve anunciar durante a convenção, o nome do comerciante do Segundo Distrito, Antonio Carlos Vilela Sepulvida, o Carlinho Pedregulho, como candidato a vice-prefeito.

São Pedro da Aldeia

Rola nos bastidores da política de São Pedro da Aldeia, que o atual vice-prefeito Mauro Lobo, se ainda não “pulou o muro”, vai pular. Uma reunião com ex-vereador Francisquinho, Zeco e Otávio Rascão, teria selado o acordo com Bia de Guga. Uma foto foi tirada para marcar o encontro.

Na ordem: Zeco, Mauro Lobo e Otávio Rascão

Búzios

O pré-candidato a vereador, Leandro Maneiro, do grupo de pagode Lance Maneiro, que estava em rota de colisão com o ex-vereador Valmir da Rasa, está rindo atoa. Segundo informações, os dois fizeram as pazes em uma reunião política. A família ficou feliz, afinal de contas Leandro é sobrinho de Valmir. Melhor assim!

Iguaba Grande

Surgiu nesta semana, na “boca maldita” de Iguaba Grande, que a senhora Tabata Menescal, esposa do vereador Jeffinho do Gás, seria lançada pré-candidata a vereadora. A moça, ao saber do que estavam falando, ficou surpresa e disse que Jeffinho continua em busca da reeleição. Que coisa!

Araruama

A travessia de Ferry boat, ligando o centro de Araruama à Praia Seca, já esta em operação. A passagem custa R$ 6 e o tempo do trajeto é de 15 minutos à 20 minutos. Durante o dia deverão ser transportados entre 350 e 400 passageiros. O Ferry boat circula em intervalos de 45 minutos. A nova modalidade de transporte deve alavancar o turismo na cidade. A pessoa vai poder comtemplar todas as belezas ao redor da Lagoa de Araruama.

Arraial do Cabo

O PDT de Arraial do Cabo confirmou os nomes de Henrique Melman e Mazinho Neto, para prefeito e vice-prefeito nas eleições de novembro. Segundo Mazinho, o pré-candidato a vice, o momento é de sentar à mesa para unir o grupo pedetista.