O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 08

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno esteve no Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro, no Palácio das Laranjeiras, para reivindicar recursos para reformar a Orla da Prainha. O prefeito também aproveitou para solicitar asfalto para os distritos. Marcelo Magno se mostrou muito paciente, já que o encontro que estava marcado para às 16 horas só aconteceu após às 20 horas. Aliás, a “Operação Tapa Buracos”, prometida pela prefeito, começou nesta terça-feira (08).

Cabo Frio

Não convidem Carlos Alberto Cardoso, presidente do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (IBASCAF), e Dirlei Pereira para a mesma festa. Os dois estão em rota de colisão. De um lado, Dirlei diz que esteve no IBASCAF, em uma live surpresa do Sepe Lagos, em uma quarta-feira e teria sido convidado a entrar pelo próprio Cardoso. Em uma outra quarta, Dirlei diz que voltou aos instituto e teria sido barrado. Por sua vez, o presidente Cardoso ficou irritado ao ouvir de Dirlei que ele era “fascista e pau mandado do prefeito José Bonifácio”. O moço não se conformou. Em seu desabafo, Cardoso disse que “não permitirá que pessoas ardilosas, que não têm nenhuma representatividade, interviram em um trabalho digno e transparente”. É fogo no parquinho!

São Pedro da Aldeia

As lives do prefeito Fábio do Pastel (PL) falando sobre a gestão do ex-prefeito Cláudio Chumbinho tem movimentado os bastidores da política do município aldeense. A crise entre os dois deu início quando o atual prefeito realizou uma exposição dos veículos que estavam no pátio da secretaria de transporte não aptos para o uso. Logo, Chumbinho, também nas redes sociais, deu uma resposta e daí em diante começaram as lives. Onde será que isto vai parar?

Búzios

A desembargadora da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, Gizelda Leitão Teixeira, suspendeu a audiência de Instrução e julgamento do vereador de Búzios, Lorram Gomes da Silveira, que estava prevista para hoje. A magistrada atendeu pedido da defesa depois que o Ministério Público apresentou novas denúncias no processo. Ela argumentou, na decisão, que que o vereador não foi citado, o que poderia configurar cerceamento de defesa. Gizelda, na mesma decisão, negou novo pedido de liberdade de Lorram. Segundo ela, o relaxamento da prisão coloca em risco a instrução criminal, a segurança das testemunhas e a aplicação da lei penal.

Iguaba Grande

A inauguração da FAETEC, marcada para sábado (12), foi transferida para o próximo dia 19, a pedido do secretário de Ciência e Tecnologia, Doutor Serginho, por conta da agenda do governador Claudio Castro. O anuncio foi feito pelo prefeito Vantoil Martins. Entre os cursos que deverão ser oferecidos estão: programação de aplicativos, LIBRAS, Eletricista, Encanador, Carpinteiro de obras e de telhado, refrigeração, gestão de negócios e muitos outros. O prefeito Vantoil classificou a instalação da FAETEC no município como sonho antigo. A unidade está localizada no bairro Cidade Nova. São cinco salas com capacidade para 15 alunos, ou seja, 75 estudantes por turno.

Araruama

Cinco nomes despontam na lista de pré-candidatos à deputado estadual em Araruama. Três da situação, do grupo de Lívia de Chiquinho, e dois da oposição. Os três do lado do governo são: Anderson Moura, Cláudio Barreto e o atual presidente da Câmara municipal, Júlio Cesar Coutinho. A oposição conta com Rony Rossi e André Monica.