O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Iguaba Grande

O ex-candidato a prefeito de Iguaba Grande, Rodolfinho Pedrosa, está fechadinho com prefeito Vantoil Martins. Segundo informações, Rodolfinho Pedrosa já virou camisa 10 no “time” do prefeito. Ainda sobre Iguaba, rola nos bastidores da política que o presidente Balliester Werneck não compareceu no culto do 25 anos do município, porque teria recebido o convite em cima da hora. O moço tá nervoso!

Cabo Frio

A morte da técnica de enfermagem, Lúcia Maria da Conceição, de 63 anos, causou indignação dos servidores da saúde de Cabo Frio. Segundo colegas de trabalho da servidora, secretaria de Saúde não teria liberado a técnica mesmo sabendo que fazia parte do grupo de risco. Para piorar, os servidores cobram o pagamento que está atrasado.

Araruama

O vice-prefeito de Araruama, Dr. Marcelo Amaral, não tem poupado críticas a prefeita Lívia de Chiquinho. Amaral virou aliado do pré candidato a prefeitura André Mônica. Por último, o vice-prefeito criticou o número de pessoas nas ruas da cidade. O moço tá marcando de perto o governo.

Arraial do Cabo

O Ministério Público invetiga em Arraial do Cabo uma suposta milícia que atua nos distritos do município. O inquérito corre em segredo de justiça. O motivo invasões criminosas em área do Parque Estadual da Costa do Sol.

Búzios

O pré candidato a prefeito de Búzios, Leandro do Bole, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, nesta manhã (09), disse que ainda não se filiou ao PDT, mas já definiu que vai se filiar nos próximos dias. Leandro teria conversado com o ex-prefeito, Mirinho Braga. Tudo acertado!

São Pedro da Aldeia

Os fofoqueiros de plantão de São Pedro da Aldeia já dão como certo o casamento político do vereador Bruno Costa e a ex-candidata a prefeita Elisângela Vieira. Os vereadores Vitinho de Zé Maia e Naldinho Linhares são padrinhos.