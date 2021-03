O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Cabo Frio

O decreto do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, que estabelece que pertence a prefeitura a faixa de 20 metros de cada lado da Estrada da Integração, ao longo de pouco mais de 13 metros da Av. Jorge Almeida Jr, até o entroncamento com a Rod. Amaral Peixoto, vem causando grande polêmica no município. Cerca de 200 famílias que ocupam a área há pelo menos três gerações prometem protestar se houver a tentativa de retirada das pessoas do local.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que os vereadores não estão nada satisfeitos com o secretário de Obras Anderson Silva de Souza. Segundo as informações, um grupo de vereadores já estaria formando uma comissão para ir até o secretário reclamar do não atendimento dos pedidos que alguns têm efetuado ao titular da pasta, inclusive nomes como Amigo Walmir, Júlio Cesar Coutinho e Dheco teriam uma reunião com o secretário nesta terça (09).

Iguaba Grande

O churrasco de final de semana, na casa do vereador Júnior Bombeiro, está dando o que falar. Presentes, estavam os vereadores: Alan, Balliester, Marcelo Durão, Elifas e o líder do governo Luciano Silva. O prefeito Vantoil Martins foi convidado e levou o chefe de gabinete, Fabinho. Além de muitos assuntos durante o churrasco, o mais palpitante foi a presidência da Câmara. Há quem garanta que o vereador Júnior Bombeiro conseguiu o apoio de Balliester para a eleição do segundo biênio. Agora só falta a convocação.

Arraial do Cabo

A dupla Ronnie Plácido e Pingo eletricista já está sendo chamada de “Gênios da Lâmpada”. É que segundo a turma da Praça do Guarani, o prefeito Marcelo Magno teria colocado os dois para fazer o levantamento da iluminação de todas as ruas do município. O prefeito quer que a dupla tome conta da situação.

Búzios

Na próxima terça-feira (16) será votado o segundo turno da eleição para o segundo biênio da mesa diretora da Câmara municipal. Em sendo positivo, o presidente deverá marcar a eleição entre 15 de abril à 1º de maio. Pelo visto, será chapa única e o candidato a presidência será o vereador Lorran Silveira, que está todo animado.

São Pedro da Aldeia

O prefeito, Fábio do Pastel, não fez por menos no Dia Internacional da Mulher, distribuiu chocolates para as damas dos setores públicos. Fábio é o primeiro prefeito do município aldeense que presenteia as mulheres da prefeitura nesta data. Que doçura!